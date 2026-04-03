Жизнь и смерть в одном кадре: сеть умилило видео с аистом, который летал возле "Шахеда"

Во время очередной атаки России по Украине по сети распространялось видео с аистом. Птица летала в небе рядом с вражеским беспилотником типа "Шахед".

Такое видео опубликовала пользователь irenko10 в TikTok.

Как аист летал рядом с "Шахедом"?

В соцсетях начало набирать обороты видео с аистом, что называют символом новой жизни. Птица летела в небе над Украиной рядом с российским "Шахедом".

Автор подписала видео как "самое контрастное в моей галерее". Сообщение просмотрели более 220 тысяч раз и набрало почти 13 тысяч лайков.

Пользователи в комментариях написали, что видео их растрогало. В частности, отмечают, что оно имеет глубокий смысл и воспроизводит реальность жизни украинцев.

