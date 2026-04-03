Укр Рус
24 Канал Жизнь и смерть в одном кадре: сеть умилило видео с аистом, который летал возле "Шахеда"
3 апреля, 22:06
2

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Видео с аистом, что летел рядом с российским беспилотником "Шахед", стало популярным в TikTok.
  • Пользователи эмоционально отреагировали на видео, отмечая, что оно отражает реальность жизни украинцев.

Во время очередной атаки России по Украине по сети распространялось видео с аистом. Птица летала в небе рядом с вражеским беспилотником типа "Шахед".

Такое видео опубликовала пользователь irenko10 в TikTok.

Как аист летал рядом с "Шахедом"?

В соцсетях начало набирать обороты видео с аистом, что называют символом новой жизни. Птица летела в небе над Украиной рядом с российским "Шахедом".

Автор подписала видео как "самое контрастное в моей галерее". Сообщение просмотрели более 220 тысяч раз и набрало почти 13 тысяч лайков.

Аист летает рядом с дроном: смотрите видео

Пользователи в комментариях написали, что видео их растрогало. В частности, отмечают, что оно имеет глубокий смысл и воспроизводит реальность жизни украинцев.

Россия снова терроризировала Украину

  • Россия била более 570 дронами и ракетами по Украине 3 апреля. Под ударом было по меньшей мере пять регионов.

  • Известно, что россияне ударили по Коростеню в Житомирской области. В результате атаки там погиб один человек и есть пострадавшие. К тому же повреждено более 100 зданий.

  • Также под атакой авиабомб был Краматорск, что в Донецкой области. Из-за ударов погибли четыре человека, в частности 16-летний подросток. Изуродованные многоэтажки, СТО и машины.