Возможны ли новые атаки россиян 14 декабря: что говорят в Воздушных силах

Российские оккупанты могут еще раз атаковать Украину дронами-камикадзе 14 декабря. Но в основном они запускают беспилотники ночью.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, оккупанты еще с сентября искали слабые места и смотрели, как ПВО будут сбивать "Шахиды".

Важно Горжусь ПВО, – Зеленский отреагировал на атаку на Киев и область

Возможны ли сегодня новые атаки россиян

Игнат рассказал, что это уже третья атака из Азовского моря. Он отметил, что обычно дроны используют в ночной период, когда плохая видимость и визуально трудно их обнаружить сбивающими средствами.

Фактически оккупанты прекратили использовать дроны днем, обычно ночью, начиная с 23 часов и до утра. Если говорить о сегодняшнем дне, то, возможно, россияне будут придерживаться стандартной тактики,

– заявил Игнат.

По его словам, днем дроны могут сбивать не только радиолокационные средства и зенитно-ракетные войска, но и стрелковое оружие, поскольку цель видна. Противник накануне нанесения ударов разведывает, где могут быть слабые или сильные места, обнаруживает их и пытается таким образом избежать попадания в зону действия нашей ПВО.

Как оккупанты атаковали Киевскую область 14 декабря