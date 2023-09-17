Смешанная атака и попадание на Одесщине: что известно об утреннем обстреле Украины 17 сентября

На утро 17 сентября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. К счастью, большинство вражеских целей – уничтожила наша ПВО.

Однако, к сожалению, в некоторых регионах есть попадания. Подробнее об утренней атаке Украины – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Во время вражеской атаки силы ПВО сбили 12 целей: 6 ракет и 6 "Шахедов"

Взрывы в Одесской и Николаевской областях

Как стало известно, 6 из 6 ударных дронов были уничтожены. 4 – над Николаевщиной и 2 – над Одесщиной.

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Направляя крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, враг применял тактику сложного маневрирования. Силы ПВО работали максимально сосредоточенно: пять ракет были уничтожены в небе над Одесщиной.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также подтвердил, что силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Попадания на Одесщине

К сожалению, россияне продолжают террор сельскохозяйственной инфраструктуры. Попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесщины. Люди не пострадали.

В Одесской ОВА отметили, что наши силы ПВО уничтожили два ударных дрона и пять ракет. Но, к сожалению, есть попадания на территории Березовского района. Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру: угодья и зернохранилища. К счастью, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы.

Последствия вражеских попаданий по Одесщине / фото Силы обороны юга Украины

В Николаевской области упали обломки БПЛА

За пределами населенного пункта одной из общин Николаевщины в результате падения обломков сбитого БПЛА возник пожар грузового автомобиля и сухой травы. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области уничтожили ракету

В ОВА рассказали, что во время массированной атаки одну из крылатых ракет уничтожили над Днепропетровщиной.

Позже стало известно, что была уничтожена одна крылатая ракета Х-101/Х-555 в Новомосковском районе. Это произошло в 5:10 утра.

Сколько в общей сложности сбили ракет и дронов

В Воздушных силах сообщили, что 17 сентября враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

Основное направление удара – юг Одесской области. По маршруту следования ракет и БПЛА работала противовоздушная оборона.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, было уничтожено 12 воздушных целей:

6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131";

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС,

– отметили защитники.

Утренняя боевая работа воинов воздушного командования "Юг" по крылатым ракетам: смотрите видео

Россия ударила по Харьковщине

Ночью около 0:30 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание 4 управляемых ракет ЗРК С-300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар.

Обстрел Сумщины

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 28 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская общины. Без последствий.

Враг применил смешанную атаку

Наталья Гуменюк рассказала, что утром 17 сентября происходила смешанная атака. Использовались и дроны, и ракеты. Также очевидна активность стратегической авиации.

Мы предусмотрели подобное развитие событий. Оккупанты готовятся к таким атакам определенный период времени. Он наступает в преддверии значимых событий,

– сказала она.

По словам Гуменюк, сложные маневры ракет – одна из тактик врага, чтобы истощить нашу ПВО и усилить террор на население. Спикер ОК "Юг" отметила, что подобные атаки мы уже переживали.