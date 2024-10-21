Атаки "Шахедами" КАБами, ракетами, пострадавшие и повреждения: все об атаке ночью 21 октября

Российская армия в очередной раз атаковала Украину своими беспилотниками типа "Шахед" ночью и утром 21 октября. Вследствие вражеской атаки в регионах есть повреждения, а также обесточивание.

Для атаки российские захватчики применили более сотни своих дронов-камикадзе. Главное о ночной атаке Украины 21 октября – читайте в материале 24 Канала.

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Сколько длилась воздушная тревога ночью

Воздушная тревога начала распространяться по украинским областям еще около 21:00 20 октября. Тревоги сначала звучали в северо-восточных областях, а затем начали распространяться и другими регионами нашего государства.

В Киеве тревога прозвучала в 00:09 21 октября, в КГГА призвали жителей находиться в укрытиях гражданской защиты.

В общем тревога добралась и Ровненской и Тернопольской областей. Там отбой объявили в 03:45. В столице отбой прозвучал в 05:41.

Однако уже в 07:30 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в Полтавской области. Впоследствии также "Шахеды" зафиксировали и в Сумской области.

В 11:13 отбой угрозы российских ударных дронов-камикадзе прозвучал в последних областях. Больше вражеских дронов пока не фиксировали.

Какие последствия от вражеской атаки по областям

Киев

В Киеве взрывы услышали примерно в 00:23 21 октября. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что там работает ПВО на левом берегу столицы.

Около 2:30 в Киеве прогремел еще один взрыв. Суспильное сообщило о мощном взрыве в столице. Перед 4 часами утра в Киеве в очередной раз за ночь были слышны звуки взрывов. В КГВА заявили о работе ПВО в столице.

Впоследствии в КГВА рассказали, что в результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города:

В Днепровском районе предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших, как рассказали в администрации, не поступала.

предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших, как рассказали в администрации, не поступала. В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. В администрации отметили, что в районе без разрушения и пожаров. Также не выявлено пострадавших.

в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. В администрации отметили, что в районе без разрушения и пожаров. Также не выявлено пострадавших. В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавших не обнаружено. Там же обнаружили одного пострадавшего. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.

Пожаров в столице, по предварительным данным, не было.

Киевская область

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО, а вражеские цели уничтожены.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,

– подчеркнул чиновник.

В то же время он отметил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и есть частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля.

Последствия вражеской атаки "Шахедами" в Киевской области / Фото ГСЧС

Кроме того, из-за атаки был поврежден один частный дом и гараж. Произошло также возгорание на поле. Пожар ликвидирован.

Также произошел пожар на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировано,

– отметил начальник Киевской ОГА.

В ГСЧС рассказали, что 21 октября утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.

"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", – сказали спасатели.

Полиция фиксирует последствия вражеской атаки на Киевскую область / Фото Нацполиции

Сейчас на месте происшествия продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

В ОВА также отметили, что на месте событий повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна, значительное разрушение одной из квартир и повреждены несколько смежных.

Как выглядел поврежденный дом в Киевской области / Фото Киевской ОГА

Для временного проживания людям предложены места в модульном городке в Василькове. За счет громады будет оказана финансовая помощь.

Харьков

Около 22:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов рассказал, что город находится под ударами КАБов. Под атаку попали три района города, в некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данную минуту имеем сведения о четырех пострадавших. Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов,

– отметил Терехов.

Уже утром в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что, по состоянию на 08:02, известно о по меньшей мере 13 пострадавших в результате российских авиаударов по Харькову.

Последствия вражеской атаки в Харькове / Фото ГСЧС и Нацполиции

По предварительной информации МВД, российские военные нанесли удары по городу с помощью КАБ-250 с УМПК. На местах происшествия возникли два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Также взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Кривой Рог

Около 23:00 под ракетной атакой оказался Кривой Рог. Предварительно, в результате удара по Кривому Рогу пострадал один человек. Позже число раненых возросло до 4 человек.

Среди них – ребенок. Травмированы две женщины 63 и 36 лет, 22-летнего мужчины и 12-летняя девочка,

– написал Николай Лукашук.

Также чиновник отметил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото из телеграм-каналов Лукашука, Ситниченко

В результате обстрела также повреждена гостиница, 5 многоквартирных домов, учреждение культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.

Сумская область

В Сумской ОВА рассказали, что ночью 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.

Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВА отметили, что этой же ночью в небе над Сумской областью наши зенитчики уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед".

В самих Сумах россияне направили “Шахеды” на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы.

Черкасская область

Начальник Черкасской ОВА рассказал, что ночь в области прошла с тревогой. Впрочем, под надежной защитой наших защитников.

Так, силы ПВО превратили в металлолом еще 6 вражеских БПЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Сколько воздушных целей уничтожила ПВО

В Воздушных силах рассказали, что с 20:00 20 октября противник атаковал Украину ракетами различных типов, ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа.

По состоянию на 09:30 радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 вражеских БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время есть подтверждение о сбивании 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях,

– отметили военные.

Кроме того, 45 российских беспилотников локально потеряно. До 10 вражеских БПЛА еще находятся в воздушном пространстве Украины. По данным Воздушных сил, есть несколько попаданий беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.

В каких областях были проблемы со светом из-за обстрелов

В Минэнерго рассказали, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях: