Могут продолжать такие атаки, – Умеров отреагировал на массированный российский обстрел Украины
Источник:Рустем Умеров
Российская армия 29 декабря произвела массированный комбинированный обстрел Украины. На это очередное военное преступление оккупантов уже успел отреагировать Рустем Умеров.
Он отметил, что оккупанты могут повторять подобные атаки по Украине в будущем. Ведь они накапливали средства для того, чтобы пускать их по территории нашего государства.
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Умеров прокомментировал массированную атаку россиян по УкраинеОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Министр обороны подчеркнул, что многие месяцы россияне накапливали ракеты именно для того, чтобы осуществить комбинированный массированный обстрел Украины. В частности, оккупанты ударили по жилым домам, торговым центрам, больницам, по мирным украинским городам.
Умеров отметил, что этой ночью захватчики использовали аэробаллистические, баллистические, крылатые, зенитно управляемые ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед". По словам министра, ракеты Х-101/Х-505 оккупанты запустили из 18 стратегических бомбардировщиков.
Это самая массированная атака с воздуха за эту войну. Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что нет другой цели, кроме террора, кроме убийств, кроме геноцида украинцев,
– написал Умеров.
Он отметил, что за каждое из этих преступлений будет справедливое наказание. Умеров также поблагодарил каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые "собственным профессионализмом срывают коварные планы врага сломить нашу волю к борьбе до победы".
"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", – подчеркнул министр.
В то же время глава Минобороны заверил, что со своей стороны министерство продолжает работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.
В Украине снова звучала воздушная тревога
- После массированной ночной атаки днем 29 декабря в Украине снова раздавались сигналы воздушной тревоги. В большинстве областей Украины была угроза ракетной опасности.
- В результате взрывы услышали в Черкасской области. Впоследствии громкие звуки раздались и в Сумской области. По предварительной информации, там работала украинская ПВО по вражеским объектам.
- По предварительным данным, россияне могли пустить ракеты Х-23/Х-59/Х-33. Уже в 15:51 раздался отбой воздушной тревоги.