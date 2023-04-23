Почему выросло количество использования "Шахидов": Гуменюк объяснила, что ищут россияне

оккупанты продолжают наносить удары иранскими беспилотниками по территории Украины. Однако количество "Шахедов", которые Россия запускает одномоментно, значительно уменьшилось.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне пытаются определить, где установлены украинские системы ПВО.

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Новая тактика россиян

Наталья Гуменюк подчеркнула, что для прощупывания украинской противовоздушной обороны враг прибегает к использованию довольно небольших партий "Шахедов".

Она объяснила, что раньше одна партия беспилотников насчитывала 20 – 25 единиц, теперь – 14 – 17.

Это говорит о том, что они пытаются изыскивать системы ПВО, когда первые 3 – 4 единицы провоцируют работу ПВО, а затем уже следующие направляются непосредственно в те места,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Также враг пытается нарушить логистику и тыловое обеспечение ВСУ.

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Враг может снова ударять по объектам энергетической инфраструктуры

Наталья Гуменюк сообщила, что россияне пытаются попадать по тем местам, где, по их мнению, может накапливаться и храниться украинская техника для контрнаступления. Это говорит о том, что враг боится активных действий ВСУ.

Кроме того, не остаются без внимания и объекты энергетической инфраструктуры,

– добавила она.

По ее словам, несмотря на окончание отопительного сезона, враг точит зуб на электрические подстанции, потому что бытовые условия украинцев часто связаны с использованием электроэнергии.

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