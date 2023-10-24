Изучают маршруты, чтобы обходить средства поражения, – Игнат о ночной атаке "Шахедами"

Российские захватчики ночью 24 октября в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Своими дронами-камикадзе россияне изучают маршруты, где размещены украинские системы противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются обходить маршруты, где размещены украинские средства поражения их воздушных объектов, передает 24 Канал.

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Какие детали ночной атаки врага

Игнат отметил, что с вечера 23 октября с переходом на 24 октября враг запустил "Шахеды" с оккупированной территории Крыма, а именно с мыса Чауда на южном направлении. По словам спикера, эти ударные беспилотные летательные аппараты полетели в разных направлениях.

Как обычно враг делает – запускает ("Шахеды" – 24 Канал), изучая маршруты, прокладывая их таким образом, чтобы обходить средства (ПВО – 24 Канал), которые могут его поразить. Таким образом в Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях эти "Шахеды" были уничтожены,

– подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что хорошо поработала истребительная авиация. Также были использованы зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В то же время Игнат подчеркнул, что враг также применил по наземным целям нашего государства зенитные управляемые ракеты С-300. По его словам, оккупанты выпустили 5 таких ракет с территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей. В заключение он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет, но последствия еще уточняются.

Что известно об атаке "Шахедами" Украины

Воздушные силы объявили тревогу в нескольких областях Украины после полуночи 24 октября. Там сообщили, что российские ударные беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" двигались в направлении Винницкой и Хмельницкой области.

Впоследствии взрывы прогремели в Черкасской области. В ОВА отметили, что громкие звуки связаны с работой противовоздушной обороны нашего государства и призвали людей находиться в укрытиях до конца отбоя.

В Генштабе ВСУ утром 24 октября рассказали, что оккупанты запустили по Украине 6 беспилотников типа "Шахед". Все из них сбили украинские защитники неба.

Впоследствии в воздушных силах уточнили, что дроны-камикадзе были уничтожены в пределах Винницкой, Хмельницкой и Николаевской областей. Там работала истребительная авиация, мобильные группы и ракетные подразделения.