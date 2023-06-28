Ночью российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", – Генштаб ВСУ

Российские захватчики продолжают терроризировать и обстреливать Украину. Так, ночью 28 июня оккупанты снова нанесли удар по нашим территориям.

Последствия атаки сейчас уточняются. Таким образом, Россия продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора.

Обратите внимание Без корректировщиков этого бы не произошло, – в ОВА намекнули на наведенный удар по Краматорску

Украину снова атаковали дронами-камикадзе

Как рассказали в Генштабе ВСУ, ночью 28 июня российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

Сейчас информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью наши защитники сбили над областью два вражеских "Шахеда". В металлолом их превратило ПвК "Восход".

Кстати, за прошедшие сутки захватчики нанесли удар по территории Украины. Для этого задействовали 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Так, ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 террористы поразили наполненное гражданскими людьми заведение питания в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

Предыдущая атака украинских городов

Днем 27 июня враг атаковал Полтавщину. Как и год назад в этот день ракетами Х-22. К сожалению, есть попадания в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно, без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

У Владимира Зеленского уже отреагировали. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк предположил, что обстрел является результатом ночного совещания Путина с силовиками.

Российские оккупанты вечером 27 июня нанесли террористический удар по Краматорску. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

По состоянию на утро 28 июня в Краматорске идет поисково-спасательная операция. Известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения. Задействованы все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты. Под завалами могут быть еще люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.