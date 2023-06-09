Работал во время воздушной тревоги: камеры сняли момент прилета в супермаркет в Умани
Россияне вечером 8 июня атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Враг выпустил две из подлодки в Черном море. Одна из них попала в супермаркет в Умани.
Позже в сеть выложили видео с камер наблюдения, передает 24 Канал. На записи можно увидеть, что прилет произошел в 20:14. К сожалению, в этот момент в супермаркете скупались люди.
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Люди беспечно делали покупки
Ролик демонстрирует несколько мгновений до прилета ракеты и после него. Сначала можно увидеть, как люди беспечно ходят между рядами, выбирая себе продукты. В какой-то момент камеру трясет, на какое-то мгновение выбивает свет, а с потолка все начинает сыпаться.
Момент попадания в маркет в Умани попал на видео: смотрите видео
Тогда же среди покупателей супермаркета началась паника. Люди пытались поскорее выбраться из магазина, понимая, что им грозит опасность.Важно! Во время воздушной тревоги все заведения должны быть закрыты, а люди должны переходить в укрытия. Заметим, что в Черкасской области сирены зазвучали в 20:00, а это значит, что в этом случае уведомление о возможной ракетной атаке проигнорировали.
Обратим внимание, что россияне вчера вечером очень оперативно отчитались об атаке Умани. Мол, они попали в склад с боекомплектом.
Дым поднимался над маркетом после атаки по нему: смотрите видео
Ракетный удар по Умани: что известно
- О прилетах в Умани сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что россияне попали в промышленный объект, а также в автомойку. Последняя загорелась. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
- Позже в ГСЧС сообщили, что удалось ликвидировать пожары, произошедшие на местах обстрелов. К этому привлекли 6 единиц техники, а также 26 спасателей.
- Кроме того, спасатели выложили в сеть видео, где можно было увидеть последствия атаки по автомойке. Также в телеграм-каналах начали появляться ролики из маркета, в который попали россияне. Речь идет об "АТБ".
- Некоторые пользователи сети рассказывали, что каких-то полчаса – час назад покупали там продукты. И именно он, по мнению россиян, считается стратегически важным военным объектом.