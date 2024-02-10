3 человека в тяжелом состоянии, разрушены дома: полиция показала последствия удара по Одесской области
Источник:Поліція Одещини
В ночь с 9 на 10 февраля враг атаковал Одесскую область ударными дронами. Всего было три волны обстрела. Правоохранители фиксируют последствия атаки россиян.
Силы противовоздушной обороны сбили 21 БпЛА типа "Шахед-131/136". Впрочем избежать попаданий в регионе не удалось. В ГУНП Одесской области показали последствия вражеской атаки.
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Последствия атаки на Одесскую область
- В Одессе поврежден объект припортовой инфраструктуры, один человек получил ранения.
- В Измаильском районе атака привела к повреждениям припортовых и гражданских объектов, помещений, автомобилей и жилых домов.
Правоохранители фиксируют последствия атаки врага / Фото Нацполиции Одесской области
Есть пострадавшие
По данным полиции, трое мужчин получили ранения и находятся в тяжелом состоянии. При этом количество пострадавших пока уточняют.К слову, ранее в ОК "Юг" сообщили, что ранения получили трое водителей-дальнобойщиков.
Полицейские документируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военных преступлений России, оказывают психологическую поддержку гражданам.
Полицейские опрашивают местное население пострадавших районов Одесской области / Фото Нацполиции
Все военные преступления россиян тщательно фиксируются / Фото Нацполиции
Детали атаки по Одесской области
- Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками типа "Шахед" тремя волнами продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа.
- Первую волну захватчики направили по областному центру. Все 9 беспилотников уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
- Вторую и третью волны атак оккупанты направили по припортовой инфраструктуре Подунавья. Здесь удалось уничтожить 12 дронов, однако были и попадания в припортовые объекты, где собственно и были ранены водители-дальнобойщики.