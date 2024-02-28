Россияне убили 6-летнюю девочку с дедушкой ударом по вокзалу на Харьковщине, мать в тяжелом состоянии

Российские захватчики продолжают терроризировать Харьковскую область. После обеда 28 февраля враг нанес авиаудар по Великому Бурлуку в Купянском районе. К сожалению, погибли дедушка с 6-летней внучкой.

Как отметил заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба, Харьковщина под усиленным обстрелом. Под прицелом российских захватчиков снова гражданские объекты.

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Враг обстрелял Великий Бурлук

Публикация Кулебы появилась в 18:04. Тогда он сообщил, что зафиксировали попадание на территории железнодорожного вокзала. По словам заместителя главы ОП, погибли два человека – мужчина и шестилетняя девочка. Известно, что ее мама в тяжелом состоянии. Оказывается медицинская помощь.

В МВД Украины уточнили, что около 16:50 враг нанес удар по поселку Великий Бурлак Купянского района управляемыми авиабомбами. По уточненной информации, погиб 48-летний мужчина и 6-летняя девочка.

А уже в 18:21 в Нацполиции появилось сообщение, в котором отметили, что 48-летний мужчина – дедушка 6-летней девочки, которая получила тяжелые ранения, после которых скончалась.

Как отметил впоследствии Олеги Синегубов, на ближайшем заседании Совета обороны Харьковской области планируют рассмотреть вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из всех населенных пунктов, расположенных на Купянском направлении.

Ранее россияне обстреляли Купянск

Обратим внимание, что 28 февраля российские военные также нанесли удар по Купянску. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксировали в центральной части города.

Повреждены жилые дома, а также гражданская инфраструктура. На месте работали профильные службы. Как отметил глава ОВА, известно, что россияне применили авиабомбы ФАБ-500 для атаки по Купянску.

По уточненным данным, в результате удара погиб 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина. Ранения получили три женщины и два мужчины. Им оказана медицинская помощь.

По состоянию на 16:37 поисковые работы продолжаются. Разрушена от удара врага исключительно гражданская инфраструктура. Госпитализированы две 31-летние женщины и двое 45-летний и 52-летний мужчины. Еще одному мужчине медики оказали помощь на месте.

По имеющейся информации, повреждены по меньшей мере 12 частных домов. Разрушены местное кафе, а также церковь Иисуса Христа.