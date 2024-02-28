Як зазначив заступник глави Офісу Президента Олексій Кулеба, Харківщина під посиленим обстрілом. Під прицілом російських загарбників знову цивільні об'єкти.

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Ворог обстріляв Великий Бурлук

Публікація Кулеби з'явилася о 18:04. Тоді він сповістив, що зафіксували влучання на території залізничного вокзалу. За словами заступника глави ОП, загинули двоє людей – чоловік і шестирічна дівчинка. Відомо, що її мама у важкому стані. Надається медична допомога.

У МВС України уточнили, що близько 16:50 ворог завдав удару по селищу Великий Бурлак Куп'янського району керованими авіабомбами. За уточненою інформацією, загинув 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка.

А вже о 18:21 у Нацполіції з'явився допис, у якому зауважили, що 48-річний чоловік – дідусь 6-річної дівчинки, котра зазнала тяжких поранень, через які загинула.

Як зауважив згодом Олеги Синєгубов, на найближчому засіданні Ради оборони Харківської області планують розглянути питання примусової евакуації родин з дітьми з усіх населених пунктів, розташованих на Куп'янському напрямку.

Раніше росіяни обстріляли Куп'янськ

Звернімо увагу, що 28 лютого російські військові також завдали удару по Куп'янську. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксували у центральній частині міста.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, а також цивільна інфраструктура. На місці працювали профільні служби. Як зазначив глава ОВА, відомо, що росіяни застосували авіабомби ФАБ-500 для атаки по Куп'янську.

За уточненими даними, внаслідок удару загинув 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік. Поранень зазнали троє жінок і двоє чоловіків. Вони отримали медичну допомогу.

Станом на 16:37 пошукові роботи тривають. Зруйнована від удару ворога винятково цивільна інфраструктура. Госпіталізовані дві 31-річні жінки та двоє 45- та 52-річні чоловіки. Ще одному чоловікові медики надали допомогу на місці.

За наявною інформацією, пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних будинків. Руйнувань зазнало місцеве кафе, а також церква Ісуса Христа.