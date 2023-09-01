Ракета атаковала Калиновскую общину: в Винницкой области возросло количество пострадавших
Источник:Суспільне
Ночью 1 сентября российские военные атаковали Винницкую область "Калибром". К сожалению, не обошлось без "прилета". В результате ракетного удара пострадали около 10 человек.
Так, в результате ракетного обстрела получили ранения 8 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили СМИ.
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Предварительно, без жертв
Журналисты отметили, что в результате попадания российской ракеты ранения от стекла, выбитого взрывной волной, получили восемь человек. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Предварительно жертв нет.
На сайте Калиновского городского совета сообщили, что ночью в общине был "прилет".
В результате падения осколков ракет есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания,
– рассказали в мэрии.
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Что известно о ночной атаке на Виннитчину
- В Воздушных силах сообщили, что ночью 1 сентября российские террористы нанесли удар по Украине крылатыми ракетами. Наши военные зафиксировали пуски двух "Калибров" из акватории Черного моря в районе Феодосии.
- Одну ракету удалось уничтожить, вторая – попала в частное предприятие в Винницкой области. Повреждено имущество, частные автомобили, пострадавшим оказывают помощь.