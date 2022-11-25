Хмельницкая область приходит в себя после атаки врага: ХАЭС работает на минимальной мощности

После ракетного удара оккупантов 23 ноября Хмельницкая область остается среди регионов с самой сложной ситуацией с электроснабжением. Сотни тысяч потребителей до сих пор без света.

О ситуации в области рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Он подтвердил, что первый блок Хмельницкой АЭС подключен к единой сети.

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По состоянию на вечер 24 ноября без электроснабжения оставалось 437 тысяч потребителей в 1060 населенных пунктах области. Несмотря на невероятные усилия энергетиков, без света до сих пор находятся Изяслав и Белогорье. Гамалий надеется, что их могут подключить к утру.

Сейчас есть 35% мощности от потребности для области, поэтому критическую инфраструктуру имеем возможность подключить всю. Работаем дальше над постепенным подключением населения,

– отметил глава Хмельницкой ОВА.

Какая ситуация на Хмельницкой АЭС

Первый энергоблок Хмельницкой АЭС уже подключен к объединенной электросети. По словам Гамалия, первый блок вывели на мощность 500 мегаватт, второй – на минимально контролируемый уровень мощности.

"К сожалению, завтра все еще не будет возможности подключить промышленность из-за отсутствия мощности. Энергетики продолжают работать 24/7. Итого выстоим. Может, пока без света, но точно без России", – подчеркнул он.

Глава Хмельницкой ОВА также поблагодарил всех, кто работает над восстановлением энергетики Украины.

Добавим, что Хмельницкая область еще не успела оправиться от предыдущих ракетных ударов врага. Так, 21 ноября в Хмельницком произошло аварийное отключение электричества, охватившего несколько районов города. Аварийное отключение света произошло в результате перегрузки электросети.

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