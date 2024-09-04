Атака врага на Львов: в подвале под завалами поврежденного жилого дома находятся люди

Утром 4 сентября российские оккупанты атаковали западные регионы Украины. В частности под прицелом врага был Львов.

К сожалению, там не обошлось без повреждений. Стало известно, что в подвале под завалами поврежденного жилого дома находятся люди.

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Под завалами поврежденного дома во Львове находятся люди

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Утром 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Вскоре глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате вражеского обстрела в городе повреждены жилые дома.

Вскоре в сети появилась информация, что под завалами поврежденного жилого дома в подвале находятся люди.

Во Львове люди находятся в подвале под завалами поврежденного жилого дома,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что в подвале фиксируют задымление. Там отметили, что спасатели работают на месте.