Атака врага на Львов: в подвале под завалами поврежденного жилого дома находятся люди
Утром 4 сентября российские оккупанты атаковали западные регионы Украины. В частности под прицелом врага был Львов.
К сожалению, там не обошлось без повреждений. Стало известно, что в подвале под завалами поврежденного жилого дома находятся люди.
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Под завалами поврежденного дома во Львове находятся люди
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Утром 4 сентября во Львове прогремели взрывы. Вскоре глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате вражеского обстрела в городе повреждены жилые дома.
Вскоре в сети появилась информация, что под завалами поврежденного жилого дома в подвале находятся люди.
Во Львове люди находятся в подвале под завалами поврежденного жилого дома,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что в подвале фиксируют задымление. Там отметили, что спасатели работают на месте.