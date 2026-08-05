Ночная атака на Россию: в Тульской области горит очередной логистический центр Wildberries

Тульская область в России подверглась воздушной атаке в ночь на 5 августа. Масштабный пожар, возникший после внезапного удара с воздуха, как жалуются местные жители, уничтожил большой логистический центр Wildberries.

Речь идет о складе в городе Алексин. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Атака на Wildberries в Тульской области 5 августа: что известно?

В ночь на 5 августа в российском городе Алексин, расположенном в Тульской области, местные жители сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре на территории одного из логистических объектов. В социальных сетях и местных телеграм-каналах появились соответствующие кадры в подтверждение этого.

Фотографии свидетельствуют о густом дыме и пламени, быстро распространявшемся по складским помещениям. Как отмечают местные жители, огонь охватил большой складской комплекс маркетплейса Wildberries. Предварительно, площадь возгорания настолько значительна, что можно говорить об уничтожении объекта.

Отметим, что этот и подобные российские логистические центры обслуживают значительные объемы поставок далеко не только гражданских товаров – через Wildberries поступают и военные товары, и товары двойного назначения. Кроме того, уничтожение этих складов наносит финансовый удар по российскому рынку, а значит и ограничивает возможности России финансировать свою агрессивную войну против Украины.

Последствия атаки воздушного удара по Wildberries в Тульской области / Фото очевидцев

Где еще в последнее время горели склады Wildberries?

За последнюю неделю на Wildberries произошло несколько резонансных пожаров. Например, 4 августа беспилотники посетили Ленинградскую область, где в поселке Красный Бор загорелся склад.

Также 2 августа беспилотники провели атаку на логистический центр Wildberries в Самарской области. А 3 августа украинские дроны успешно посетили Владимирскую область с той же целью.