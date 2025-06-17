На Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажка и общежитие
- В Запорожской области повреждены многоэтажка и общежитие в результате российской атаки, взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях.
Агрессор нанес не менее 4 ударов по Запорожью, что привело к разрушениям на нескольких предприятиях и пожарам.
В ночь на 17 июня российские захватчики совершили очередную комбинированную атаку на Украину. В Запорожской области получили повреждения многоэтажка и общежитие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Ивана Федорова.
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Какие последствия атаки России на Запорожье 17 июня
В результате атаки России на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
К счастью, обошлось без пострадавших, отметил Иван Федоров.
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Последствия атаки России на Запорожье 17 июня: смотрите видео
Ранее председатель ОВА сообщал, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов. Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары.
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