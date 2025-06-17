На Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажка и общежитие

В ночь на 17 июня российские захватчики совершили очередную комбинированную атаку на Украину. В Запорожской области получили повреждения многоэтажка и общежитие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Ивана Федорова.

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Какие последствия атаки России на Запорожье 17 июня

В результате атаки России на Запорожье повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.

К счастью, обошлось без пострадавших, отметил Иван Федоров.

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Последствия атаки России на Запорожье 17 июня: смотрите видео

Ранее председатель ОВА сообщал, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов. Есть разрушения на нескольких предприятиях. Там вспыхнули пожары.

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