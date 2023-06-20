Одна из самых сложных ночей: какая причина активизации ракетного террора Запорожья
Ночью 20 июня Россия снова атаковала Запорожье ракетами. Враг атакует город уже третью ночь подряд. Захватчики усилили обстрелы областного центра, потому что ВСУ успешно освобождают населенные пункты Запорожской области из-под российской оккупации.
Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, атака на Запорожье в ночь на 20 июня была самой массированной.
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"Наверное, это одна из самых напряженных ночей за 2 месяца. Довольно долго областной центр был в относительном покое, не было прилетов С-300. Хочу подчеркнуть, что это третья ночь, когда Запорожье обстреливают. Сегодня это были самые массированные удары", – отметил депутат.
ВСУ освобождают населенные пункты области
Аскад Ашурбеков отметил, что за прошедшие 10 дней ВСУ деоккупировали 8 населенных пунктов в Запорожской области. К примеру, на днях в Минобороны заявили об освобождении села Пятихатки в Запорожской области.
Пятихатки – очень важный населенный пункт в нескольких километрах от Васильевки, которая является одним из логистических центов оккупантов. Васильевка – это ключ к наступлению на Мелитополь, Токмак. Оккупанты понимают стратегическое значение продвижения ВСУ на этом направлении, поэтому пытаются активизировать именно удары по гражданской инфраструктуре,
– объяснил он.
Депутат Запорожского областного совета подчеркнул, что в активизации ракетного террора Запорожья россияне могут видеть 2 варианта развития событий:
- Паника гражданского населения. Массовый выезд из Запорожья и загруженая логистика, чтобы ВСУ не могли перебрасывать технику, оружие и так далее;
- Активизация потенциальных коллаборантов, предоставляющих информацию о позициях ВСУ.
Он подчеркнул, что ни первый, ни второй вариант не будут иметь никакого результата для российских захватчиков.
Ашурбеков об атаке на Запорожье ночью 20 июня: смотрите видео
Массированная атака по Запорожью в ночь на 20 июня: что известно
- Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что мишенями оккупантов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.
- Он подчеркнул, что информация о пострадавших людях не поступала.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что по Запорожью и его окрестностям оккупанты выпустили 7 ракет С-300.
- Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в 6 утра написал, что после беспокойной громкой ночи по состоянию на утро ситуация в областном центре стабильная. Он добавил, что люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы города в норме.