Одна из самых сложных ночей: какая причина активизации ракетного террора Запорожья

Ночью 20 июня Россия снова атаковала Запорожье ракетами. Враг атакует город уже третью ночь подряд. Захватчики усилили обстрелы областного центра, потому что ВСУ успешно освобождают населенные пункты Запорожской области из-под российской оккупации.

Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, атака на Запорожье в ночь на 20 июня была самой массированной.

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"Наверное, это одна из самых напряженных ночей за 2 месяца. Довольно долго областной центр был в относительном покое, не было прилетов С-300. Хочу подчеркнуть, что это третья ночь, когда Запорожье обстреливают. Сегодня это были самые массированные удары", – отметил депутат.

ВСУ освобождают населенные пункты области

Аскад Ашурбеков отметил, что за прошедшие 10 дней ВСУ деоккупировали 8 населенных пунктов в Запорожской области. К примеру, на днях в Минобороны заявили об освобождении села Пятихатки в Запорожской области.

Пятихатки – очень важный населенный пункт в нескольких километрах от Васильевки, которая является одним из логистических центов оккупантов. Васильевка – это ключ к наступлению на Мелитополь, Токмак. Оккупанты понимают стратегическое значение продвижения ВСУ на этом направлении, поэтому пытаются активизировать именно удары по гражданской инфраструктуре,

– объяснил он.

Депутат Запорожского областного совета подчеркнул, что в активизации ракетного террора Запорожья россияне могут видеть 2 варианта развития событий:

Паника гражданского населения. Массовый выезд из Запорожья и загруженая логистика, чтобы ВСУ не могли перебрасывать технику, оружие и так далее; Активизация потенциальных коллаборантов, предоставляющих информацию о позициях ВСУ.

Он подчеркнул, что ни первый, ни второй вариант не будут иметь никакого результата для российских захватчиков.

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