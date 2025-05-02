Россияне массово атакуют Запорожье: в горсовете ответили, с чем связано обострение

1 мая российские оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг не прекращает применять позорную тактику террора. Количество обстрелов только растет, и в зависимости от погодных условий или технических возможностей, эта цифра ежедневно составляет более 400 – 500 атак.

Значительную часть из них составляют запуски беспилотников различных видов и модификаций. Особое обострение ситуации связано с тем, что россияне "праздновали" 1 мая, что стало дополнительным поводом для активизации обстрелов. Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук поделился с 24 Каналом последствиями атаки.

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Что известно об атаке на Запорожье

Дмитрий Кирильчук рассказал, что за 1 мая зафиксирована следующая статистика.

349 атак совершено беспилотниками. 17 авиаударов нанесено по пяти прифронтовых населенных пунктах. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Новоданиловку и Чаривне. 214 артиллерийских обстрелов.

Относительно ситуации в Запорожье. Около 22:00 было зафиксировано массированную атаку беспилотниками типа "Шахед". Было понятно, что основной целью атаки является именно областной центр. В целом произошло более 20 запусков, часть из них была сбита, однако зафиксировано по меньшей мере 10 попаданий.

Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилая застройка, в частности:

Разрушениям подверглись более 27 многоэтажек и около 10 частных домов ;

и около ; Попадание в трехэтажное здание, где спасатели деблокировали мужчину и спасли еще трех жителей;

Поражены корпуса и общежития Национального университета – без пострадавших , но с серьезными разрушениями (выбиты окна, повреждены крыши);

, но с серьезными разрушениями (выбиты окна, повреждены крыши); Поражение получил локомотиворемонтный завод Укрзализныци, обслуживающий гражданскую технику.

По состоянию на сейчас известно о 29 пострадавших, из них: 6 госпитализированы, в частности 2 в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Остальные получили помощь амбулаторно.

К счастью, информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась,

– отметил депутат Запорожского городского совета.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки – работают спасательные службы, коммунальные подразделения и власти. Окончательное количество разрушений еще подсчитывается.