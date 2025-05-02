Россияне массово атакуют Запорожье: в горсовете ответили, с чем связано обострение
- 1 мая российские оккупанты совершили 589 ударов по Запорожской области, в частности массированную атаку беспилотниками по областному центру.
- Повреждено более 27 многоэтажек, 10 частных домов, корпуса университета и локомотиворемонтный завод, пострадали 29 человек, из них 6 госпитализированы.
1 мая российские оккупанты нанесли 589 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг не прекращает применять позорную тактику террора. Количество обстрелов только растет, и в зависимости от погодных условий или технических возможностей, эта цифра ежедневно составляет более 400 – 500 атак.
Значительную часть из них составляют запуски беспилотников различных видов и модификаций. Особое обострение ситуации связано с тем, что россияне "праздновали" 1 мая, что стало дополнительным поводом для активизации обстрелов. Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук поделился с 24 Каналом последствиями атаки.
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Что известно об атаке на Запорожье
Дмитрий Кирильчук рассказал, что за 1 мая зафиксирована следующая статистика.
- 349 атак совершено беспилотниками.
- 17 авиаударов нанесено по пяти прифронтовых населенных пунктах.
- 9 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов, Новоданиловку и Чаривне.
- 214 артиллерийских обстрелов.
Относительно ситуации в Запорожье. Около 22:00 было зафиксировано массированную атаку беспилотниками типа "Шахед". Было понятно, что основной целью атаки является именно областной центр. В целом произошло более 20 запусков, часть из них была сбита, однако зафиксировано по меньшей мере 10 попаданий.
Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилая застройка, в частности:
- Разрушениям подверглись более 27 многоэтажек и около 10 частных домов;
- Попадание в трехэтажное здание, где спасатели деблокировали мужчину и спасли еще трех жителей;
- Поражены корпуса и общежития Национального университета – без пострадавших, но с серьезными разрушениями (выбиты окна, повреждены крыши);
- Поражение получил локомотиворемонтный завод Укрзализныци, обслуживающий гражданскую технику.
По состоянию на сейчас известно о 29 пострадавших, из них: 6 госпитализированы, в частности 2 в тяжелом состоянии, 4 – средней тяжести. Остальные получили помощь амбулаторно.
К счастью, информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась,
– отметил депутат Запорожского городского совета.
Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки – работают спасательные службы, коммунальные подразделения и власти. Окончательное количество разрушений еще подсчитывается.