Значну частину з них становлять запуски безпілотників різних видів і модифікацій. Особливе загострення ситуації пов'язане з тим, що росіяни "святкували" 1 травня, що стало додатковим приводом для активізації обстрілів. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук поділився з 24 Каналом наслідками атаки.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Дмитро Кирильчук розповів, що за 1 травня зафіксовано наступну статистику.

349 атак здійснено безпілотниками. 17 авіаударів завдано по п'яти прифронтових населених пунктах. 9 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівку та Чарівне. 214 артилерійських обстрілів.

Щодо ситуації в Запоріжжі. Близько 22:00 було зафіксовано масовану атаку безпілотниками типу "Шахед". Було зрозуміло, що основною ціллю атаки є саме обласний центр. Загалом відбулося понад 20 запусків, частину з них було збито, однак зафіксовано щонайменше 10 влучань.

Постраждала винятково цивільна інфраструктура – житлова забудова, зокрема:

Руйнувань зазнали понад 27 багатоповерхівок і близько 10 приватних будинків ;

і близько ; Потрапляння у триповерхову будівлю, де рятувальники деблокували чоловіка і врятували ще трьох мешканців;

Уражено корпуси та гуртожитки Національного університету – без постраждалих , але із серйозними руйнуваннями (вибиті вікна, пошкоджені дахи);

, але із серйозними руйнуваннями (вибиті вікна, пошкоджені дахи); Ураження отримав локомотиворемонтний завод Укрзалізниці, що обслуговував цивільну техніку.

Станом на зараз відомо про 29 постраждалих, з них: 6 госпіталізовані, зокрема 2 у важкому стані, 4 – середньої тяжкості. Інші отримали допомогу амбулаторно.

На щастя, інформація про загибель 61-річного чоловіка не підтвердилася,

– наголосив депутат Запорізької міської ради.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки – працюють рятувальні служби, комунальні підрозділи та влада. Остаточна кількість руйнувань ще підраховується.