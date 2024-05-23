Дроны атаковали предприятия в Татарстане: показываем на карте цели ГУР

Главное управление разведки 23 мая атаковало объекты военно-промышленного комплекса в российском Татарстане.

Ударные дроны достигли Казани и Нижнекамска, где расположен ряд стратегически важных предприятий россиян, продукция которых используется в военной отрасли

Читайте также Уничтожены три резервуара с горючим: ГУР атаковало нефтебазу в Ленинградской области, – источники

Где расположен Нижнекамск

Утром 23 мая росавиация сообщала о временном прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска. Это было сделано якобы для обеспечения безопасности полетов.

Возможными целями ГУР были НПЗ "Танеко" и завод "Оргсинтез". Интересно, что заводы в Нижнекамске расположены на расстоянии более 1100 километров от границы с Украиной.

Где расположен Нижнекамск, до которого долетели дроны ГУР: смотрите на карте

Где расположена Казань

Беспилотный летательный аппарат также обнаружили в небе над Казанью – столицей Татарстана. Из-за атаки БпЛА на нефтеперерабатывающем заводе "Танеко", заводе "Оргсинтез" и предприятии "Таиф" объявляли эвакуацию.

Власти объясняли, что это сделали из-за сообщения о "возможном возникновении внештатной ситуации".

Где расположена столица Татарстана Казань: смотрите на карте

Это уже не первая атака на Татарстан