Оккупанты провели атаку на АЗС в Житомирской области: один человек ранен

Утром 15 июля российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под атакой оказалась автозаправочная станция в Малинской общине.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что известно об атаке?

По предварительной информации, в результате российской атаки пострадал один человек. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Информация о его состоянии в настоящее время уточняется.

После вражеского удара на месте происшествия приступили к работе спасатели и сотрудники всех необходимых специальных служб. Они ликвидируют последствия атаки, обследуют территорию и выясняют масштабы повреждений.

В областной военной администрации подчеркнули, что российская армия продолжает целенаправленно терроризировать приграничные и северные районы области, нанося удары по гражданским объектам.

Жителей региона призвали строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Особое внимание власти обратили на необходимость не находиться на территории автозаправочных станций во время объявления опасности, ведь такие объекты могут представлять повышенный риск в случае вражеских атак.

Власти также призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оперативно направляться в ближайшие укрытия и следить только за официальными сообщениями о ситуации с безопасностью. Информация о последствиях российского удара уточняется.

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Отметим, что российские войска в последнее время все чаще наносят удары по автозаправочным станциям. Как рассказала корреспондент 24 Канала Анна Черненко, только за последнюю неделю в результате вражеских атак в Харьковской области были повреждены 12 АЗС, причем не прошло ни одного дня без обстрела одной или двух заправок.

Самой масштабной стала атака во вторник, когда россияне одновременно нанесли удары по трем автозаправочным станциям. В результате этих обстрелов пострадали как работники АЗС, так и мирные жители, в том числе несовершеннолетний ребенок. В прифронтовом регионе людей призывают не задерживаться на автозаправочных станциях, заправлять автомобили по возможности только при отсутствии воздушной тревоги и всегда иметь запас топлива.

В то же время, как отмечает корреспондентка, угроза остается высокой, ведь отдельные беспилотники могут оставаться незаметными до момента удара, поэтому тревогу иногда объявляют уже после попадания. В целом российские атаки по Харьковской области за последнюю неделю унесли жизни восьми человек, еще около 130 человек получили ранения, среди них есть дети.