21-летнюю маму погибшего в Золочеве младенца прооперировали: врачи рассказали о ее состоянии

В ночь на 6 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Золочеву, что на Харьковщине. Известно, что в результате атаки погиб младенец. Его 21-летнюю мать прооперировали, она в тяжелом состоянии.

Подробнее об этом рассказали в Харьковской ОВА. В сообщении, опубликованном в 10:15 7 февраля, отметили, что в больнице находятся три женщины.

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Они пострадали во время атаки

Каждая из этих женщин пострадала в результате ракетных ударов по поселку Золочев, в Харьковской области.

Как отмечают врачи, в травматологическом отделении находятся пациентки 39 и 28 лет. Их состояние удовлетворительное, они проходят консервативное лечение.

21-летнюю женщину, мать погибшего младенца, прооперировали. Известно, что она находится в реанимации. Как рассказали врачи, она в тяжелом состоянии.

Что известно о ночной атаке поселка Золочев

В ночь на 6 февраля российские военные в очередной раз нанесли ракетный удар по Харьковской области. Оккупанты били зенитными управляемыми ракетами С-300 по Золочеву.

Как отметил утром того же дня глава ОВА Олег Синегубов, ранения получили 3 женщины. Также известно, что в результате атаки погиб двухмесячный младенец.

Известно, что ракетные удары по Золочеву оккупанты нанесли в половине третьего ночи. В результате ракетного обстрела разрушениям подвергся трехэтажный отель.

Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года,

– сообщил Олег Синегубов.

В больницу госпитализировали трех женщин 21, 28 и 39 лет. У них – взрывные травмы и осколочные ранения. Самая молодая из них – мать погибшего младенца.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, повреждения получили 7 частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 административных помещения и не менее 5 гражданских автомобилей.

Обратим внимание, что россияне буквально терроризируют жителей Харьковской области. Они наносят коварные удары ракетами С-300, которые летят по баллистической траектории и которые невозможно сбить. Поэтому, вовремя отреагировать на ракетную атаку крайне сложно, а взрывы часто раздаются вместе с воздушной тревогой.