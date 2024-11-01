"Шахеды" атаковали Золотоношу в Черкасской области: повреждено много домов, чудом спаслась семья

Ночью россияне атаковали дронами-камикадзе типа "Шахед" Золотоношу, что в Черкасской области. Падение обломков вражеских БПЛА повлекло повреждение инфраструктуры.

Сейчас там продолжается ликвидация последствий дроновой атаки на город. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

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Какие последствия атаки на Черкасскую область

Имеем здесь три случая падения вражеских "Шахедов". В результате этого пострадала жилая инфраструктура. Главное, что все живы. Профильные службы сработали оперативно. Координируемся и в дальнейшем вместе с районной и городской властью,

– говорится в сообщении главы ОВА.

По предварительной информации от местных властей, обломки БПЛА и взрывная волна вызвала повреждения по меньшей мере 10 многоквартирных зданий и несколько частных домов. В основном в помещениях выбило окна.

В то же время существенные разрушения получил частный дом, который оказался в эпицентре взрыва. На момент атаки в нем находилась целая семья с 8-летним ребенком, поэтому, как говорит Табурец, это действительно чудо, что обошлось без пострадавших.

По словам начальника Черкасской ОВА, по состоянию на сейчас продолжается обследование. Комиссии фиксируют все повреждения, которые произошли в результате вражеского удара. После этого будет известен окончательный объем нанесенного ущерба и соответственно восстановительных работ.

Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Золотоноше / Фото Черкасской ОВА

"В нашей команде по ликвидации традиционно наши социальные партнеры из областной организации Общества Красного Креста Украины. Сейчас помогают с первоочередными работами и материалами", – заверил чиновник.

Сейчас есть подготовленные места для временного проживания, однако пока обращений от горожан по этому, как говорит Табурец, не получали. Незадолго до этого он сообщал о работе противовоздушной обороны в области. Тогда также отмечалось, что раненых в результате атаки не было.