Там может повториться Чернобаевка, – Игнат о судьбе аэродромов в Бердянске и Луганске

Атака на аэродромы в Луганске и Бердянске заставила оккупантов задуматься об отстранении своей техники подальше. Более того, на аэродромах может даже повториться история, которая была с аэродромом Чернобаевка в Херсонской области.

Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что россияне не смогут свободнее чувствовать себя на аэродромах во временно оккупированной украинской территории, передает 24 Канал.

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Игнат рассказал, какое будущее может ожидать атакуемые аэродромы

Юрий Игнат подчеркнул, что на аэродромах в Луганске и Бердянске российская армия размещала свои вертолеты и средства поражения. То есть – это ракеты.

Кроме того, там также содержались объекты обслуживания, в частности, это могут быть склады горюче-смазочными материалами, которые помогают вертолетам осуществлять работу против украинских военных.

Собственно, логистика, которая там была, уничтожена частично или полностью, мы анализируем подробнее результаты этой работы. И соответственно враг понял, что там может повториться Чернобаевка в одном и другом месте,

– сказал спикер Воздушных сил.

Поэтому, по мнению Игната, россияне, скорее всего, уже не будут так лихо использовать эти аэродромы. Эти аэродромы они могут использовать для того, чтобы посадить свои воздушные суда на некоторое время.

"Но держать там большое количество техники они вряд ли будут рисковать", – рассказал Игнат.

В заключение он сказал, что вся авиация России будет отодвинута дальше, что является задачей номер один для наших военных. А теперь для вертолетов понадобится больше времени для того, чтобы подлететь к линии фронта.

Украина атаковала аэродромы в Луганске и Бердянске