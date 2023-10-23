Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що росіяни не зможуть більше вільно почуватися на аеродромах в тимчасово окупованій українській території, передає 24 Канал.

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Ігнат розповів, яке майбутнє може чекати атаковані аеродроми

Юрій Ігнат наголосив, що на летовищах у Луганську й Бердянську російська армія розміщувала свої гелікоптери й засоби ураження. Тобто – це ракети.

Крім того, там також містилися об'єкти обслуговування, зокрема, це можуть бути склади паливно-мастильними матеріалами, які допомагають вертольотам здійснювати роботу проти українських військових.

Власне, логістика, яка там була, вона знищена частково чи повністю, ми аналізуємо детальніше результати цієї роботи. І відповідно ворог зрозумів, що там може повторитися Чорнобаївка в одному й іншому місці,

– сказав речник Повітряних сил.

Тому, на думку Ігната, росіяни швидше за все вже не будуть вони так хвацько використовувати ці аеродроми. Натомість ці летовища вони можуть використовувати для того, щоб посадити свої повітряні судна на деякий час.

"Але тримати там велику кількість техніки вони навряд чи будуть ризикувати", – розповів Ігнат.

Наостанок він сказав, що вся авіація Росії буде відсунена далі, що є завданням номер один для наших військовим. А відтепер для гелікоптерів знадобиться більше часу для того, щоб підлетіти до лінії фронту.

Україна атакувала аеродроми у Луганську й Бердянську