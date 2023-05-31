Атаки на Москву выгодны именно Путину, но есть нюанс

Атаки беспилотников на Киев и Москву продемонстрировали новую реальность войны.

Россия не способна защитить собственное население

Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы украинских городов. Когда беспилотники появляются над Киевом, над Днепром или Одессой, то говорится о систематическом устрашении гражданского населения. Речь идет о желании создать в обществе атмосферу безысходности и безнадежности.

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Россияне до сих пор уверены, что война против Украины может закончиться только одним – капитуляцией ненавистного им государства и его исчезновением с политической карты мира. По мнению Владимира Путина и его сторонников, территория Украины должна быть присоединена к России, а население Украины должно осознать неизбежность этого факта и необходимость согласиться с ним на российских условиях.

Даже спустя 15 месяцев войны условия для ее окончания, которые Кремль выдвигал накануне большого вторжения, отнюдь не изменились. Более того, они становятся более жесткими с каждым месяцем террористической войны.

Однако теперь рядом с действиями россиян против Украины происходят определенные действия и на территории России. Мы неоднократно говорили о том, как определенным группам так называемых оппозиционных или повстанческих российских движений удается попасть на территорию самой России, что демонстрирует незащищенность ее границ от таких мер.

Это напоминает, насколько прогнила система российского государства, которая может с одной стороны уничтожать мирное население соседней страны, а с другой – не способна защитить свое.

Почему атаки по Москве могут быть выгодны для Кремля

А теперь о массированной атаке беспилотников на Москву. Мы не знаем, кто ее осуществил. Даже с технической точки зрения, сейчас трудно сказать, могли ли эти беспилотники запустить из Украины или другого государства. Делать выводы из этой атаки – довольно непросто.

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Мы знаем, что российские спецслужбы неоднократно организовывали провокации по поводу собственного населения для того, чтобы убедить его в необходимости продолжения войны. Так происходило во время двух чеченских войн. Тогда в Москве взрывали жилые дома, чтобы убедить жителей России в необходимости "строгого наказания" жителей Чеченской республики. Этими взрывами в Москве оправдывали ковровую бомбардировку Грозного.

Однако во всем этом был достаточно важный эффект неуверенности российского руководства в том, что общество принимает эти действия адекватно. Когда начинают кошмарить именно Москву – это последний довод для любого российского руководителя. Ведь для того, чтобы убедить находящееся в состоянии неуверенности общественное мнение, достаточно провокаций в российской провинции.

Как правило, российское руководство пытается сохранить безопасность и равновесие в столице, потому что

То, что подобные действия происходят именно в Москве, а система ПВО работает над Рублевским шоссе, может свидетельствовать о самом главном – руководство России уже не столь уверено в поддержке собственного населения. Путину необходимо усилить атмосферу психоза в обществе. Мол: "Вот видите нигде нет нормальной жизни, нигде нет безопасности, даже в Москве. Страдают даже избранники судьбы, живущие в люксовых городках под Москвой. Если уж их не могут защитить от атак, то что будет с обычными москвичами?".

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Путин может готовить россиян к перемирию

Да, это логика второй чеченской войны. Ответ, который даст власть, достаточно прост: "До тех пор, пока на политической карте мира будет существовать украинское государство, ни один россиянин не может чувствовать себя в безопасности. Мы должны вести долговременную и изнурительную войну".

Вот к чему Путин готовит свое население. Не с точки зрения патриотизма, а с точки зрения опасений за жизнь россияне и поддерживают войну. Это самая обычная логика террориста.

Однако в этой логике может быть и другой выход, о котором может думать Путин. Это путь не к уничтожению врага, а к перманентной войне, которая может сопровождаться перемирием. Мол: "Если мы сейчас в такой опасности, то попробуем остановить войну. Лучше плохой мир, чем хорошая война с беспилотниками над Рублевкой". Это тоже может быть одной из траекторий мнений российского руководства.

Однако мы понимаем, что условия такого перемирия с российской точки зрения вряд ли могут быть выгодны нашей стране. Они не принесут нам мир, а законсервируют войну, к продолжению которой будут готовиться в России. Тот, кто в этом не уверен, может вспомнить историю чеченских войн.