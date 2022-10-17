Станут ли удары иранскими дронами постоянной тактикой России: объяснение военного эксперта

Страна-агрессор усилила удары по украинским городам дронами-камикадзе и в дальнейшем будет использовать их активнее. Впрочем, это не значит, что Россия откажется от применения ракет.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, здесь вопрос в том, насколько Россия готова использовать свой ресурс дальнобойных ракет.

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Идеальное оружие для террористических атак

"Удары такими дронами-камикадзе, крылатыми ракетами, зенитно-ракетными комплексами С-300 по наземным целям – это исключительно терроризм", – отметил главный редактор Defense Express.

К сожалению, дроны-камикадзе для террористических атак – идеальное оружие,

– подчеркнул Катков.

Именно поэтому наши союзники, в частности Соединенные Штаты, усиленно ищут эффективные способы противодействия такой угрозе. Опасность заключается и в том, что такие дроны, кроме боевой части, собраны из гражданских компонентов, которые можно "пачками заказывать на AliExpress".

В настоящее время существуют средства противодействия дронам-камикадзе, однако проблема в том, что средства для борьбы с ними намного дороже самих беспилотников. Соединенные Штаты ищут такой способ противодействия, который был бы экономически эффективным.

Катков предположил, какой будет тактика России: смотрите видео

Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

Сегодня утром, 17 октября, российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате этого зафиксировано 4 прилета. В КГГА подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе.

Впоследствии городской глава Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные. Также повреждены несколько жилых домов.

Кроме того, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обнаружено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве.

На атаку Киева отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.

Добавим, что появилась информация о вероятной передаче Ираном стране-агрессору новых дронов-камикадзе. Речь идет о беспилотниках Arash-2. Более того, Иран мог продать России баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Они обладают большой разрушительной силой и дальностью стрельбы, соответственно 300 и 700 километров.