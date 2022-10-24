Массированные атаки дронами: политолог пояснил, что еще Иран может предоставить России

Иран стал едва ли не крупнейшим военным партнером России. В частности Тегеран поставляет оккупантам дроны-камикадзе "Шахед-136", которыми они терроризируют украинские города.

В то же время новоиспеченные "партнеры" Кремля могут увеличить "помощь" россиянам новыми образцами оружия. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Эксперт отметил, что у Ирана на сегодняшний день "большая номенклатура дронов", которые она может передавать России.

Это не только разведывательные и ударные беспилотники, но и камикадзе. Они долгое время разрабатывали соответствующую программу. Иран – технически и технологически отсталая страна и отстали эти дроны, но они делали акцент на мощной боевой части. Почти в каждом дроне-камикадзе она такова. Даже в такой дроне как "Шахед-131",

– объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день ВСУ эффективно начали уничтожать такие дроны . В то же время он указал, что "Шахед-131" является "младшим братом" "Шахеда-136".

"Даже в боевой части – это фактически 15 килограммов взрывчатки. Это очень много для того, чтобы наносить поражение даже легко и труднобронированной технике. Поэтому они могут предоставить России другую номенклатуру дронов-камикадзе, которая у них есть. Кроме этого Иран может предоставить. другие средства поражений, в частности баллистические ракеты », – добавил специалист.

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По мнению аналитика, иранские ракеты также не высокотехнологичны и более отсталы , чем даже советские тактические ракеты "Точка-У". Но это не мешает им иметь достаточно большое расстояние поражения – в среднем от 300 – 400 км .

"Иранцы заявляют, что у них некоторые ракеты могут иметь расстояние до 700 километров , но характеристики преувеличены. У этих ракет также достаточно большая мощность боевой части. Заявляют до 600 килограммов взрывчатого вещества, не исключаю, что это может быть меньший вес. Но даже если она будет меньше на 20 – 25 процентов, это все равно будет очень мощная боевая часть, поэтому угроза очень велика ”, – резюмировал Коваленко.

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