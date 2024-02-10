Почему доля сбития дронов существенно снизилась: анализ фронта от Свитана

Россия ежедневно пытается атаковать украинскую территорию с помощью всех имеющихся средств поражения. Однако в последние месяцы доля сбития дронов упала на 33%

С чем это связано и как можно решить такую проблему в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Страшный удар по Харькову

В ночь на 10 февраля россияне нанесли очередной террористический удар по Харькову и области. Атаковали дронами типа "Шахед". Известно о 7 жертвах. В результате удара произошли масштабные возгорания гражданской инфраструктуры.

Россияне перешли к новой тактике. Отправили беспилотники на заправочную станцию, топливо с которой разлилось по улицам с частными домами – они одновременно загорелись.

Зря они это сделали. Бить по такой гражданской инфраструктуре для россиян теперь опасно. Ведь на территории страны-агрессора гораздо больше заправочных станций, которые могут повторить такую же судьбу и все дома вокруг них,

– добавил полковник в запасе.

Почему дроны начали проходить ПВО

Также аналитики заметили, что за последние 2 месяца доля сбитых "Шахедов" украинской противовоздушной обороной упала на 33%.

Свитан убежден, причина в том, что изменились маршруты атак. Также изменились цели, сейчас они начали работать преимущественно по прифронтовой зоне на глубину до 30-50 километров.

Россияне поняли, что в Украине огромное количество мобильных групп, и "Шахеды", которые заходят в глубину Украины, преимущественно сбиваются. Пока тактика врага приносит ему первые результаты, однако военный эксперт убежден, что эти действия уже проанализировали бойцы ПВО и вскоре смогут им эффективно отвечать.

Теперь будут использовать мобильные группы ближе к линии фронта и еще лучше – стоит привлечь часть легкомоторной авиации. К тому же у нас достаточное количество пилотов, по моим предположениям это тысячи человек,

– добавил Свитан.

Он вспомнил, что ранее обсуждалась возможность закупки для Украины самолетов типа Super Tucano в Бразилии. Их преимуществом является то, что выполнять подобные задачи можно в достаточном количестве, ведь самолет легкомоторный и относительно недорогой.

Перспективы россиян возле Авдеевки

Издание The Telegraph написало – в случае, если врагу удастся захватить Авдеевку, то вина в этом будет на США, которые затягивают с военной помощью Украине.

В то же время глава военной администрации города Виталий Барабаш отмечает, что ситуация в Авдеевке на самом деле не такая критическая, как описывают некоторые эксперты и ресурсы.

Перед ними поставлена политическая задача – сфотографироваться у стелы в Авдеевке. Это точно для Владимира Путина под 17 марта, под выборы,

– добавил военный эксперт.

Он убежден, что это своеобразный пинг-понг между Россией и США, который продолжается много лет. Эпицентром этих событий стала именно Авдеевка, которую "могут Штаты просто подарить Путину" из-за своей неопределенности.

Однако полковник в запасе не соглашается с параллелями между захваченным Бахмутом и Авдеевкой. Ведь Бахмут находится в низине, и как рубеж обороны его до сих пор с высоты контролируют наши войска. Зато Авдеевка это уже высота – промзона, Ясиноватский блокпост, который был потерян во время Минских соглашений. Если ВСУ придется отходить из Авдеевки, то они потеряют лучший рубеж обороны и переместятся на низины.

"С военной точки зрения это не логично, поэтому пока есть возможность удерживать Авдеевку, это будут делать", – добавил летчик-инструктор.