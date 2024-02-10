З чим це пов'язано і як можна розв'язати таку проблему в щоденному огляді фронту для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Зверніть увагу Люди з опіками рук рятувалися городами: моторошні деталі смертельної атаки по Харкову

Страшний удар по Харкову

В ніч на 10 лютого росіяни завдали чергового терористичного удару по Харкову та області. Атакували дронами типу "Шахед". Наразі відомо про 7 жертв. Внаслідок удару відбулися масштабні загоряння цивільної інфраструктури.

Росіяни перейшли до нової тактики. Відправили безпілотники на заправну станцію, паливо з якої розлилося по вулицях з приватними будинками, які одночасно загорілися.

Дарма вони це зробили. Бити по такій цивільній інфраструктурі для росіян тепер небезпечно. Адже на території країни-агресорки набагато більше заправних станцій, які можуть повторити таку саму долю і всі будинки навколо них,

– додав полковник в запасі.

Чому дрони почали проходити ППО

Також аналітики зауважили, що за останні 2 місяці частка збитих "Шахедів" українською протиповітряною обороною впала на 33%.

Світан переконаний, причина в тому, що змінилися маршрути атак. Також змінилися цілі, зараз вони почали працювати переважно по прифронтовій зоні на глибину до 30-50 кілометрів.

Росіяни зрозуміли, що в Україні величезна кількість мобільних груп, і "Шахеди", які заходять в глибину України, переважно збиваються. Поки що тактика ворога приносить йому перші результати, однак військовий експерт переконаний, що ці дії уже проаналізували бійці ППО і невдовзі зможуть їм ефективно відповідати.

Тепер будуть використовувати мобільні групи ближче до лінії фронту і ще краще – варто залучити частину легкомоторної авіації. До того ж у нас достатня кількість пілотів, за моїми припущеннями це тисячі осіб,

– додав Світан.

Він згадав, що раніше обговорювалася можливість закупки для України літаків типу Super Tucano в Бразилії. Їхньою перевагою є те, що виконувати подібні завдання можна в достатній кількості, адже літак легкомоторний та відносно недорогий.

Перспективи росіян біля Авдіївки

Видання The Telegraph написало – в разі, якщо ворогові вдасться захопити Авдіївку, то вина в цьому буде на США, які затягують з військовою допомогою Україні.

Водночас очільник військовий адміністрації міста Віталій Барабаш зауважує, що ситуація в Авдіївці насправді не така критична, як описують деякі експерти та ресурси.

Перед ними поставлене політичне завдання – сфотографуватися біля стели в Авдіївці. Це точно для Владіміра Путіна під 17 березня, під вибори,

– додав військовий експерт.

Він переконаний, що це своєрідний пінг-понг між Росією та США, який продовжується багато років. Епіцентром цих подій стала саме Авдіївка, яку "можуть Штати просто подарувати Путіну" через свою невизначеність.

Однак полковник в запасі не погоджується з паралелями між захопленим Бахмутом та Авдіївкою. Адже Бахмут перебуває в низині, і як рубіж оборони його досі з висоти контролюють наші війська. Натомість Авдіївка це вже висота — промзона, Ясинуватський блокпост, який був втрачений під час Мінських угод. Якщо ЗСУ доведеться відходити з Авдіївки, то вони втратять кращий рубіж оборони і перемістяться на низини.

"З військового погляду це не логічно, тому поки є можливість утримувати Авдіївку, це будуть робити", – додав льотчик-інструктор.