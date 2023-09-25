Удары дронов по России: Буданов назвал цели и задачи украинских атак
Источник:New Voice
В разных регионах России продолжаются атаки ударных украинских беспилотников. Целью атак дронов в первую очередь являются предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей атак украинских дронов стали российские предприятия, работающие на ракетостроении.
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Украина пытается замедлить производство оружия в России
Буданов подчеркнул, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена как раз в европейской части России. Следовательно, эти предприятия находятся в зоне досягаемости для беспилотников.
Руководитель разведки отметил, что среди атакуемых в последнее время предприятий говорится о Брянском заводе Кремний-ЭЛ, производящем электронное оборудование для ракет, по которому БПЛА били уже несколько раз.
Также это редкинский опытный завод в Тверской области, где производят компоненты ракетного топлива. Беспилотники ударили по нему 13 сентября.
По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК России
Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения,
– уточнил Буданов.
Удары по военным объектам россиян: предыдущие новости
- В отличие от России, украинские военные наносят удары исключительно по военным объектам россиян. Это даже признают сами оккупанты, которые после каждой атаки фантазируют об "успешной" работе "ПеВеО" и заявляют, что гражданская инфраструктура не пострадала.
- В предыдущие дни под атакой беспилотников находился российский Курск. Так, украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Курске. Кроме того, 24 сентября беспилотник попал в здание ФСБ в Курске.
- Более того, 24 сентября в результате удачной операции украинской разведки было обезврежено командование авиаполка россиян на аэродроме "Халино" в Курске. 25 сентября, как подтвердили в украинской разведке, зафиксировано попадание в здание российского МВД.
- В конце концов, украинские военные заявляют, что в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе был ликвидирован командующий ЧФ России.