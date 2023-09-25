Удары дронов по России: Буданов назвал цели и задачи украинских атак

В разных регионах России продолжаются атаки ударных украинских беспилотников. Целью атак дронов в первую очередь являются предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что одной из главных целей атак украинских дронов стали российские предприятия, работающие на ракетостроении.

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Украина пытается замедлить производство оружия в России

Буданов подчеркнул, что треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена как раз в европейской части России. Следовательно, эти предприятия находятся в зоне досягаемости для беспилотников.

Руководитель разведки отметил, что среди атакуемых в последнее время предприятий говорится о Брянском заводе Кремний-ЭЛ, производящем электронное оборудование для ракет, по которому БПЛА били уже несколько раз.

Также это редкинский опытный завод в Тверской области, где производят компоненты ракетного топлива. Беспилотники ударили по нему 13 сентября.

По словам Буданова, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК России

Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения,

– уточнил Буданов.

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