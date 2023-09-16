Атак дронов будет больше, а российских кораблей меньше, – министр Федоров

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации заявил, что Украина будет чаще атаковать с помощью дронов военные корабли России. По словам аналитиков, именно Михаил Федоров сыграл ключевую роль в развитии инфраструктуры в нашем государстве для создания БПЛА.

В пятницу, 15 сентября, в интервью международным журналистам чиновник констатировал, что Украина вскоре будет иметь больше дронов, а Россия – меньше кораблей. Собственно, так он прокомментировал недавние удары БПЛА по флоту вражеского государства в Крыму.

Смотрите также ВСУ поразили два российских корабля "Василий Быков": что это за суда и почему важно их уничтожить

Украина наращивает производство дронов

Стоит сказать, что Украина на официальном уровне взяла на себя ответственность за произошедшие за последнюю неделю дроновые атаки по российским военным суднам.

Беспилотников будет больше, атак будет больше, русских кораблей будет меньше. Это точно,

– подчеркнул министр цифровой трансформации.

Кроме того, он заявил, что наше государство более чем в 100 раз по состоянию на сентябрь 2023 года увеличило производство беспилотных летательных аппаратов по сравнению с 2022-м.

Я думаю, что к концу этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение (производства дронов – 24 Канал) будет примерно в 120 или 140 раз.

Напомним, что 14 сентября Федоров опубликовал видео, на котором видно, что "что-то" летит к большому военному кораблю и вызывает взрыв. Очевидно, что это украинский беспилотник.

Дрон атакует российский корабль: видео Федорова

Последние атаки на русские корабли