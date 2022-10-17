Для противодействия иранским дронам военных могут разместить на крышах: в МВД прокомментировали идею
На сегодня есть ряд средств, с помощью которых украинские военные смогут сбивать российские дроны-камикадзе. В то же время ВСУ могут использовать в том числе спецсредства для противодействия БпЛА.
Все рекомендации по сбиванию дронов осветят в специальной стратегии. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Советник отметил, что на сегодняшний день есть много средств, как можно бороться с иранскими дронами-камикадзе.
"Есть специальные системы, которые могут делать неактивными такие дроны или перехватывать управление, и сажать там, где это нужно нам", – пояснил Смирнов.
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По его словам, сейчас обсуждается комплексная стратегия по противодействию дронам, в которой одним из направлений может стать идея физического присутствия военных и полицейских на крышах домов, которые будут пытаться сбивать БпЛА.
Надо сделать так, чтобы они больше не доставляли хлопот и не били по нашим объектам как гражданской инфраструктуры, так и критической. Положение стратегии украинцы смогут увидеть в ближайшее время . Возможно даже сегодня – завтра мы об этом услышим,
– резюмировал представитель МВД.
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Атака дронов на Украину: последние новости
- 17 октября утром во время воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Пострадал Шевченковский район – по меньшей мере четыре человека погибли.
- Российские оккупанты вечером 16 октября также атаковали дронами Николаев. Есть сбитые, но, к сожалению, зафиксировали также и "прилеты".
- В то же время за сутки на Юге украинские защитники уничтожили 26 иранских БпЛА, которые оккупанты все чаще используют против гражданского населения. Из них 15 БпЛА – с утра 17 октября.