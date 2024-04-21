Россия сосредоточила свои удары на ТЭС: возможны ли блэкауты в Украине

Во время последних массированных ударов целью россиян была энергетика и критическая инфраструктура. В результате террористических атак крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК потерял 80% генерации, а ПАО "Центрэнерго" – всю свою генерацию.

Постоянный уровень в сети обеспечивают атомные электростанции. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что мощности, которую они выдают, хватает для того, чтобы обеспечивать потребителей электроэнергией только за пределами пиковых часов.

Смотрите также Небесный щит: почему Европа хочет создать свой "Железный купол" и какая польза от этого Украине

Возможны ли блэкауты в Украине

Для понимания стоит отметить, что пиковые часы – это утро и вечер, тогда, когда люди активно включают электрические устройства и резко увеличивается общий объем потребления.

В этот момент, чтобы перекрыть дополнительную потребность в генерации, включаются тепловые электростанции. Собственно ТЭС и были целями российских ракет,

– отметил экономист.

Вся генерация ПАО "Центрэнерго" была уничтожена. Туда входило три тепловых станции. Одна уже давно находится под оккупацией, вторая – Змиевская на Харьковщине была уничтожена в марте 2024 года, а в апреле оккупанты разрушили последнюю – Трипольскую ТЭС.

Это означает, что в моменты пиковых нагрузок, система однозначно будет отключать потребителей, но мощных, длинных блэкаутов на несколько дней не будет. Ведь ядерная энергетика обеспечивает необходимое количество электрической энергии для непиковых часов,

– объяснил Олег Пендзин.

В пиковые часы прежде всего будут запитывать объекты критической инфраструктуры и тех потребителей, которых нельзя отключить, учитывая безопасность в государстве. Все остальные пользователи действительно могут ощутить недостаток генерации.

Насколько быстро можно преодолеть последствия атак

Стоит понимать, что вся Европа уже отказалась от тепловых электростанций – этот процесс называется декарбонизация. На Западе пиковые нагрузки перекрывают другим способом, например, у них есть децентрализованная генерация, зеленая генерация, газотурбинные станции, которые включаются в случае необходимости.

Больших, мощных, угольных тепловых электростанций, которые остались в Украине еще со времен Советского Союза, – в Европе давно нет. Более того, страны Балтии уже вывели из эксплуатации свои ТЭС и теоретически могут предложить передать их Украине. Так можно заменить мощности, которые уничтожила Россия.

Но главный вопрос в противовоздушной обороне. Ведь как только мы поставим новую генерацию от партнеров, то сразу получим очередную цель. Без надлежащей системы противовоздушной обороны, она, однозначно, снова будет поражена,

– подчеркнул Пендзин.

Поэтому самое важное – это ПВО и не только для объектов энергетики, но и для портовой, транспортной инфраструктуры и вообще всего, куда Россия чаще всего направляет свои удары.

По скорости монтажа ТЭС или их восстановления, то все это можно сделать до нового отопительного сезона, по крайней мере заменить основные объекты, которые являются критическими. Но самая большая проблема – противовоздушная оборона.

Российские удары по энергетике: что известно