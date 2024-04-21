Постійний рівень в мережі забезпечують атомні електростанції. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що потужності, яку вони видають, вистачає для того, щоб забезпечувати споживачів електроенергією тільки поза межами пікових годин.

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Чи можливі блекаути в Україні

Для розуміння варто зазначити, що пікові години – це ранок і вечір, тоді, коли люди активно включають електричні пристрої та різко збільшується загальний обсяг споживання.

У цей момент, щоб перекрити додаткову потребу у генерації, включаються теплові електростанції. Власне ТЕС і були цілями влучання російських ракет,

– зауважив економіст.

Все генерація ПАТ "Центренерго" була знищена. Туди входило три теплових станції. Одна вже давно перебуває під окупацією, друга – Зміївська на Харківщині була знищена в березні 2024 року, а у квітні окупанти зруйнували останню – Трипільську ТЕС.

Це означає, що в моменти пікових навантажень, система однозначно відключатиме споживачів, але потужних, довгих блекаутів на кілька дів не буде. Адже ядерна енергетика забезпечує необхідну кількість електричної енергії для непікових годин,

– пояснив Олег Пендзин.

У пікові години насамперед заживлятимуть об'єкти критичної інфраструктури та тих споживачів, яких не можна відключити з огляду на безпеку в державі. Всі інші користувачі справді можуть відчути нестачу генерації.

Наскільки швидко можна подолати наслідки атак

Варто розуміти, що вся Європа вже відмовилась від теплових електростанцій – цей процес називається декарбонізація. На Заході пікові навантаження перекривають в інший спосіб, наприклад, у них є децентралізована генерація, зелена генерація, газотурбінні станції, які вмикаються у випадку потреби.

Великих, потужних, вугільних теплових електростанцій, які залишилися в Україні ще з часів Радянського Союзу, – в Європі давно немає. Ба більше, країни Балтії вже вивели з експлуатації свої ТЕС і теоретично можуть запропонувати передати їх Україні. Так можна замінити потужності, які знищила Росія.

Але головне питання у протиповітряній обороні. Адже як тільки ми поставимо нову генерацію від партнерів, то зразу отримаємо чергову ціль. Без належної системи протиповітряної оборони, вона, однозначно, знову буде вражена,

– наголосив Пендзин.

Тому найважливіше – це ППО й не тільки для об'єктів енергетики, але й для портової, транспортної інфраструктури та загалом всього, куди Росія найчастіше спрямовує свої удари.

Щодо швидкості монтажу ТЕС чи їхнього відновлення, то все це можна зробити до нового опалювального сезону, принаймні замінити основні об'єкти, які є критичними. Але найбільша проблема – протиповітряна оборона.

Російські удари по енергетиці: що відомо