Враг облюбовал это место, – Игнат рассказал детали атаки "Кинжалами" по Староконстантинову

По всей Украине 14 декабря прозвучала воздушная тревога из-за запусков "Кинжалов" из Миг-31К. Уже через десять минут после сообщений об опасности были зафиксированы прилеты в направлении Хмельнитчины.

Об этом 24 Каналу сообщил Юрий Игнат – спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

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Россияне подняли в воздух Миг-31К, по Украине была объявлена ​​воздушная тревога. К сожалению, на этот раз оккупанты выпустили "Кинжалы" в район Хмельницкой области.

В район Старокостантинова были пуски. Тревога реальна. За одной тревогой была сразу другая, направленная на Запад. Были ли там поражения – ожидаем информации,

– отметил Юрий Игнат.

После этого зафиксировали еще несколько воздушных целей, которые двигались на Запад Украины – Ровненскую и Волынскую области. Сколько ракет выпустили россияне выясняют. Об этом должны сообщить в ближайшее время, как и информацию о том, удалось ли сбить "Кинжалы".

Почему россияне бьют по Старокостянтинову

Заметим, что в Старокостянтинов оккупанты целятся уже не впервые.

Основное место там – это место базирования 7-й бригады тактической авиации. Это единственная бригада, которая имеет на вооружении бомбардировщики Су-24М, поэтому это их стационарное местоположение. Но мы понимаем, что в сегодняшних реалиях боевых действий, авиация рассредоточена по разных местах. Но почему-то враг предпочел именно это место,

– заметил Игнат.

Фактически каждую ночь россияне запускают в сторону Староконстантинова "Шахеды". Не впервые туда летят и "Кинжалы". Собственно, российские оккупанты часто атакуют одни и те же места. Однако Силы обороны всегда противодействуют попыткам врага.

"Если есть возможность – сбивают ракеты. Есть и другие средства: пассивная оборона, средства радиоэлектронной борьбы. Наши защитники делают все, чтобы враг не достигал своих целей", – добавил спикер Воздушных сил