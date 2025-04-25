Стала известна подсказка: СМИ проанализировали, каких дронов боится техника врага в Крыму
- Неизвестные дроны-камикадзе поразили российскую технику в оккупированном Крыму, в частности РЛС СТ-68УМ и ЗРК "Тор".
- Обнаружено сходство этих дронов с дроном "РУБАКА", имеющим дальность поражения до 500 километров и массу боевой части от 2 до 15 килограммов.
- Журналисты предполагают, что "РУБАКА" мог получить оптико-электронную станцию для наведения на цель, позволяющую передавать изображение на большие расстояния.
В последнее время в аннексированном Крыму дроны, которые не сбивают российские "Торы" и "Панцири", поражают все больше редких РЛС врага. Теперь же появилась подсказка, что именно за беспилотники могут так работать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.
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Какие дроны могли атаковать объекты врага в Крыму
Журналисты отметили, что в период с 21 по 23 апреля на территории временно оккупированного Крыма была поражена техника россиян неизвестными дронами-камикадзе. В частности, сообщалось, что за это время были поражены РЛС СТ-68УМ, РЛС П-18-2 и, вероятно, ЗРК "Тор".
Кроме того, в сети публиковали фото с последствиями атаки неизвестных дронов на РЛС СТ-68УМ. Журналисты отметили, что, судя по кадрам, один беспилотник попал под саму машину, другой попал в антенну, которая вряд ли подлежит восстановлению, а третий, вероятно, не сработал и упал рядом.
Неизвестные беспилотники атаковали военные объекты врага в Крыму / Фото Defense Express
Учитывая имеющиеся фотографии обломков дрона, можно отметить, что он имеет некоторые необычные конструктивные особенности, в частности: двигатель расположен в передней части, построен дрон по схеме "летающее крыло" и имеет необычную форму корпуса, которая не присуща большинству имеющихся БПЛА,
– говорится в материале.
В то же время издание заметило сходства конструкции этого неизвестного дрона с дроном-камикадзе "РУБАКА", о начале производства которого объявили еще в 2023 году.
Неизвестный беспилотник имеет сходство с дроном "РУБАКА" / Фото Defense Express
По данным из открытых источников, "РУБАКА" имеет задекларированную дальность поражения до 500 километров. Массу боевой части дрона оценивают от 2 до 15 килограммов, хотя по снимкам можно увидеть, что это примерно 2 – 5 килограммов.
В то же время журналисты отмечают, что представленный в 2023 году "РУБАКА" не был оборудован камерой, а наведение на цель осуществлялось благодаря заранее определенным координатам.
"Поэтому или вместе с "РУБАКОЙ" цель атакуют и другие дроны оборудованы оптико-электронной станцией, или в следующих модификациях он, все же, получил ее. И если так, то очевидно она на нем появилась, вместе с системой передачи этого изображения на значительные расстояния", – говорится в материале.
В 2023 году также говорили, что "РУБАКУ" планируют использовать в подразделениях Главного управления разведки Минобороны Украины. И здесь журналисты вспомнили случай, когда в видео с очередной атакой на вражескую технику в Крыму от ГУР МО попал неизвестный БПЛА.
В Крыму объекты могли атаковать дроны "РУБАКА" / Видео ГУР
В издании отметили, что сначала выдвигали предположение, что дрон на видео мог быть украинская разведывательная "Фурия". Однако, вероятно, это был именно ударный БПЛА "РУБАКА".