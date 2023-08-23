Какова угроза атак на День Независимости: полковник запаса оценил ситуацию
В ближайшие дни украинцам нужно быть особенно внимательными. Россияне вывели в море ракетоносец и могут увеличить плотность огня, чтобы подло испортить нам День Независимости.
В праздничные для украинцев дни россияне будут продолжать свой террор. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Роман Свитан, добавив, что от окупантов следует ожидать ракетных и авиационных ударов.
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Насколько велик риск
Оккупанты по всей вероятности будут наносить удары, при чем не только ракетных или авиационных, но и атаковать на Луганском, Купянском направлениях. Они постараются максимально увеличить давление везде, где это возможно, чтобы сорвать нам праздник.
Всем нужно быть очень осторожными, особенно тем, кто находится в 30-километровой зоне вдоль линии фронта, ведь россияне могут увеличить плотность артиллерийского огня. Не надо забывать и о С-300 – здесь от Кинбурнской косы до Харькова, Сум включительно,
– сказал военный эксперт.
Роман Свитан предположил действия россиян в День Независимости: смотрите видео
Новый ракетоноситель в Черном море
Ракетную опасность может представлять и новый корабль "Циклон", который россияне недавно вывели в море. У него 8 пусковых установок под ракеты "Калибр".
Если они вышли в море, то могут принять решение о запуске, поэтому в течение 3-4 дней нужно быть очень осторожными. От россиян стоит ждать разной подлости, а их задача – испортить нам праздник. В режиме подлости они могут работать где угодно,
– подчеркнул Роман Свитан.
Ситуация в канун Дня Независимости: что известно
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что враг часто атакует Украину в символические даты, поэтому украинцы должны быть готовы к любым действиям со стороны России. День независимости украинцы отметят с учетом всех норм безопасности. Кроме этого Андрей Юсов добавил, что расслабляться врагу также не нужно.
- Из-за угрозы ракетных обстрелов в День Независимости в Киеве не будет никаких массовых мер. Но Крещатик перекроют в неделю для проведения выставки образцов поврежденной вражеской техники.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия всегда готова к атаке, а в канун Дня Независимости украинские военные будут "более усиленно, взвешено и уверенно" контролировать ситуацию в небе. Впрочем, будут делать все так, как делают это каждый день.