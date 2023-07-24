Что бы там не происходило, но этого будет больше, – Федоров об атаках по Крыму и Москве
24 июля 2023, 09:39Читати новину українською
Источник:Михайло Федоров
Российская противовоздушная оборона все менее способна защищать небо окупантов. "Чрезвычайных событий" на территории страны-агрессора и на захваченных оккупантами городах будет только больше.
Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отреагировал на новости о дроны в Москве и во временно оккупированном Крыму.
Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу россиян и Крыма. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше,
– отметил Федоров.
Что этому предшествовало
- В Москве утром сообщали о падении дронов: взрывы прогремели возле Министерства обороны страны-агрессора. В российском минобороны заявили о попытке Киева совершить "террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".
- Уверяют, что беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы. И даже если это и так, то обломки дронов повредили немало зданий – просмотреть фото последствий можно здесь.
- В то же время в оккупированном Крыму уже третий раз за последние несколько дней сообщили о попадания в российский склад боеприпасов в Джанкойском районе.
- Гауляйтер Аксенов заявил, что 11 беспилотников якобы были сбиты или подавлены системами РЭБ.
- В то же время, паники избежать не удалось – пришлось срочно эвакуировать села в радиусе 5 километров от места прилета.
- Кроме этого, Аксенов заявил, что "в целях безопасности" приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.