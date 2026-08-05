Крым становится все более уязвимым: какие цели в Керчи являются наиболее важными

По сообщению Генштаба, в ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар по временному пункту дислокации подразделения ФСБ в Щасливцево, что в Херсонской области. Кроме того, в Крыму были поражены пункт связи и питания ретранслятора ударных БПЛА в Оленевке и башня со средствами радиоэлектронной борьбы в Артемовке. Это свидетельствует о том, что в Крыму действительно много целей.

Речь идет не только о мостах, но и о самой Арабатской стрелке. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что именно там находится российская "элита", которая пока не спешит бежать, – Росгвардия и ФСБ.

Важные цели в Керчи

Российские системы обнаружения и пусковые установки С-400 развернуты в Керчи и Феодосии. Именно до последней цели украинские беспилотники могут легко долететь, если там нет российских мобильных групп. По словам Свитана, на подготовку таких ударов достаточно нескольких дней.

В целом мы уже приближаемся к Керчи. В последнее время ГУР очень успешно работает по станциям. С помощью беспилотников занялись и уничтожением зенитно-ракетных комплексов и радаров на западном и южном побережьях,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Также украинские военные продолжают проводить атаки на логистику в Крыму – мосты и переходы в ближнем (в частности, Токмак) и дальнем (в частности, Арабатская стрелка) оперативных тылах.

"Свитан" указал цели в Керчи: смотрите видео

Добавим, что в ночь на 5 августа Силы обороны Украины нанесли удар по складу МТС противника в Ишуне, что во временно оккупированном Крыму. За два дня до этого в районе Нового Жизни в оккупированном Крыму также были поражены склад материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады.