Мовиться не лише про мости, а й саму Арабатську стрілку. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що саме там є російська "еліта", яка поки не поспішає втікати, – росгвардія та ФСБ.

Важливі цілі у Керчі

Російські системи локації та пускові установки С-400 розгорнуті в Керчі та Феодосії. Саме до останньої цілі українські безпілотники можуть легко долетіти, якщо там немає російських мобільних груп. За словами Світана, на підготовку таких ударів достатньо кілька днів.

Загалом добираємось вже до Керчі. Останнім часом ГУР дуже успішно працює по станціях. За допомогою безпілотників зайнялись і вибиванням зенітно-ракетних комплексів та локаторів на західному та південному узбережжях,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Також українські військові продовжують атакувати логістику в Криму – мости та переходи в ближньому (зокрема, Токмак) та далекому (зокрема, Арабатська стрілка) оперативних тилах.

Світан вказав цілі у Керчі: дивіться відео

Додамо, що в ніч на 5 серпня Сили оборони України завдали удару по склад МТЗ ворога в Ішуні, що в тимчасово окупованому Криму. 2 дні перед цим в районі Нового Життя в окупованому Криму також було уражено склад матеріально-технічних засобів і ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади.