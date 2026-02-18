Укр Рус
18 февраля, 23:16
Обновлено - 23:51, 18 февраля

С осени на территории Беларуси расположены ретрансляторы для ударных дронов России, – Зеленский

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Украина меняет политику в отношении Беларуси из-за поддержки российской агрессии, включая размещение ретрансляторов для ударных дронов.
  • Президент Зеленский заявил, что Киев будет готовить более активный ответ на угрозы со стороны Минска и работать с международными партнерами.

Украина меняет свою политику в отношении Беларуси из-за ее поддержки российской агрессии. Минск должен осознавать последствия своих действий, поэтому Киев будет отвечать на угрозы более ощутимо и в координации с международными партнерами.

Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

Как Беларусь помогает России в войне против Украины?

По словам главы государства, с осени прошлого года на территории Беларуси располагаются ретрансляторы, которые поддерживают применение российских ударных беспилотников. Именно благодаря этой сети кремлевские войска могут бить по северным регионам Украины – от Киева и области до Волыни, в том числе и по объектам энергетики и железной дороги.

Также, к сожалению, Лукашенко продолжает подыгрывать Путину в его опасной геополитической игре с "Орешником", это общеевропейская угроза,
– добавил Зеленский.

Президент сообщил, что Россия продолжает использовать Беларусь как базу для поставки компонентов, оборудования и техники для российской армии

Поэтому, говорит Зеленский, Украина меняет подход в своей политике в отношении Минска и будет готовить более активный ответ на наличие угроз. Украинский лидер подчеркнул, что санкции являются четким политическим сигналом, а также поручил соответствующим структурам проанализировать все схемы связанные с самопровозглашенным президентом Беларуси и его окружением.

В то же время Киев будет работать с партнерами в регионе, Европе и на глобальном уровне, чтобы они осознали характер белорусского режима.

"Беларусь – страну, людей, народ – нельзя терять для Европы. Но эту личность, которая ставит Беларусь на службу России, точно стоит "потерять"", – подчеркнул Зеленский.

Украина ввела санкции против Лукашенко: что известно?

  • 18 февраля Украина ввела санкции против Александра Лукашенко.

  • Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что причин для такого решения было несколько. Белорусский диктатор способствует российской агрессии на территории Украины. По словам Тихого, Минск обеспечивает поставки необходимых компонентов и ресурсов для армии России.

  • Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал о по меньшей мере три тысячи белорусских предприятий, которые "питают" российскую войну в Украине.

  • Также представитель отметил, что Лукашенко имел контакты с так называемыми "гауляйтерами", назначенными руководством России, и заявлял о готовности к взаимодействию с оккупированными регионами.