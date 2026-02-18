С осени на территории Беларуси расположены ретрансляторы для ударных дронов России, – Зеленский

Украина меняет свою политику в отношении Беларуси из-за ее поддержки российской агрессии. Минск должен осознавать последствия своих действий, поэтому Киев будет отвечать на угрозы более ощутимо и в координации с международными партнерами.

Об этом в своем вечернем обращении заявил Владимир Зеленский.

Как Беларусь помогает России в войне против Украины?

По словам главы государства, с осени прошлого года на территории Беларуси располагаются ретрансляторы, которые поддерживают применение российских ударных беспилотников. Именно благодаря этой сети кремлевские войска могут бить по северным регионам Украины – от Киева и области до Волыни, в том числе и по объектам энергетики и железной дороги.

Также, к сожалению, Лукашенко продолжает подыгрывать Путину в его опасной геополитической игре с "Орешником", это общеевропейская угроза,

– добавил Зеленский.

Президент сообщил, что Россия продолжает использовать Беларусь как базу для поставки компонентов, оборудования и техники для российской армии

Поэтому, говорит Зеленский, Украина меняет подход в своей политике в отношении Минска и будет готовить более активный ответ на наличие угроз. Украинский лидер подчеркнул, что санкции являются четким политическим сигналом, а также поручил соответствующим структурам проанализировать все схемы связанные с самопровозглашенным президентом Беларуси и его окружением.

В то же время Киев будет работать с партнерами в регионе, Европе и на глобальном уровне, чтобы они осознали характер белорусского режима.

"Беларусь – страну, людей, народ – нельзя терять для Европы. Но эту личность, которая ставит Беларусь на службу России, точно стоит "потерять"", – подчеркнул Зеленский.

Украина ввела санкции против Лукашенко: что известно?