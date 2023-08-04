Россияне могут увеличить удары "Шахедами" осенью: насколько это опасно для энергосистемы

4 августа 2023, 16:12
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На осень Россия имеет планы обстреливать энергетические объекты Украины. Вместе с ракетами оккупанты могут применять "Шахеды". Однако враг не сможет добиться такого же результата, как в прошлом году.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россияне не меняют тактику в выборе обстрелов.

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Россияне не добьются результатов прошлого года

Александр Мусиенко напомнил, что в 2022 году летом удары были по нефтеперерабатывающим заводам, сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. Тогда оккупанты пытались уничтожать наши элеваторы не только в портах, а в тыловой части. Осенью они активизировали удары по объектам энергетики.

В выборе объектов они не изменяют свою тактику. Можно ожидать того же. Не думаю, что они добьются того же результата, который был в прошлом году. Не смогут. Но то, что вместе с ракетами возможно применение "Шахедов" – это действительно так,
– отметил он.

Мусиенко об опасности для энергосистемы: смотрите видео

Атаки России на энергетические объекты: последние новости

  • Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что не исключено, что российские оккупанты могут снова начать интенсивно обстреливать энергетические объекты Украины с сентября 2023 года. В прошлом году захватчикам не удалось погрузить Украину в тотальную тьму – сделать блекаут. В этом году они могут еще раз попытаться это сделать как с помощью ракет, так и "Шахедов".
  • Игнат отметил, что нынешние осенние и зимние атаки по Украине будут иметь несколько иной сценарий. Оккупанты прежде всего сделают акцент на ударах дронами-камикадзе, а вот бить по Украине ракетами так же мощно, как в прошлом году они уже не смогут.
  • Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что российская разведка уже сейчас подыскивает энергетические объекты, которые она планирует атаковать осенью и зимой. В то же время украинская разведка готовится предотвратить попытки врага атаковать украинскую энергетическую сеть.
  • Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Украина во время отопительного сезона 2023 – 2024 сможет удовлетворить свои потребности в выработке электроэнергии, даже если будут российские атаки, как в 2022 году.

Автор: Олександра Садова