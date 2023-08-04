Россияне могут увеличить удары "Шахедами" осенью: насколько это опасно для энергосистемы

На осень Россия имеет планы обстреливать энергетические объекты Украины. Вместе с ракетами оккупанты могут применять "Шахеды". Однако враг не сможет добиться такого же результата, как в прошлом году.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, россияне не меняют тактику в выборе обстрелов.

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Россияне не добьются результатов прошлого года

Александр Мусиенко напомнил, что в 2022 году летом удары были по нефтеперерабатывающим заводам, сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. Тогда оккупанты пытались уничтожать наши элеваторы не только в портах, а в тыловой части. Осенью они активизировали удары по объектам энергетики.

В выборе объектов они не изменяют свою тактику. Можно ожидать того же. Не думаю, что они добьются того же результата, который был в прошлом году. Не смогут. Но то, что вместе с ракетами возможно применение "Шахедов" – это действительно так,

– отметил он.

Мусиенко об опасности для энергосистемы: смотрите видео

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