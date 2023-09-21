Дистанционная деоккупация Крыма: россияне на полуострове подверглись самой масштабной атаке дронов

В последние полгода в Крыму расцвел не один десяток мощных "хлопков". Теперь о покое и безопасности на временно аннексированном Крымском полуострове россияне могут разве что вспоминать.

Это оказывает большое влияние на общую ситуацию в Крыму. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, отметив, что уничтожение Крымского моста приведет к политической смерти диктатора Владимира Путина, а затем и к физической.

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Главное – не останавливаться

Освобождение Крыма началось с апреля 2022 года и сейчас мы находимся на направлении дистанционной деоккупации. Благодаря атакам по военным объектам в Крыму настроения у местного населения стали положительными. Люди не боятся активнее проявлять свою проукраинскую позицию.

"Надо продолжать. Вчера ночью мы немного понимали, что в Верхнесадовом было. Это за Бахчисараем в направлении Севастополя. Мы понимаем, что за объекты вокруг Сак. Это Новофедоровка, аэродром. Это Джанкойские военные базы", – сказал Чийгоз.

Ночью 21 сентября более 20 дронов атаковали разные уголки оккупированного Крыма. Местные жители предполагают, что это "самая большая атака беспилотников на Полуостров". Вероятно, целью атаки являлись места концентрации оккупационных войск. Под ударами оказались Саки, Евпатория, Симферополь, Севастополь, Балаклава.

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Крымчане живут надеждой

Последней точкой дистанционного освобождения Крыма будет разрушение моста. От одного только мнения об этом российских коллаборантов подбрасывает. Из страха предатели начинают придумывать разную чушь якобы законные власти Крыма призывают взорвать Крымский мост, не думая о своих гражданах.

Нет, мы как раз за них и беспокоимся. Более 9 лет оккупации. Люди живут надеждой на то, что Вооруженные Силы освободит полуостров и в украинском Крыму будет будущее для их детей,

– заметил главы Меджлиса крымскотатарского народа.

Сейчас те, кто еще вчера на информационном фронте призвал поддерживать оккупантов, уже выезжают в Турцию, а оттуда и в другие страны. Однако предатели, из-за которых тысячи людей пролили кровь, будут наказаны. В частности, недавно было возбуждено уголовное дело против так называемого директора ОТРК Крым. Теперь его ждет розыск и приговор.

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