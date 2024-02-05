Что дают удары по российским НПЗ: Мусиенко разобрал главные преимущества

Украинские беспилотники в течение января - февраля наносят сокрушительные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам России. Дальнобойные удары дронами постепенно обескровливают экономику и ВПК России.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он объяснил, какие необратимые последствия для страны-агрессора имеют системные атаки БПЛА.

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Цели атак по российским НПЗ

Удары по нефтегазовой отрасли России имеют четкую цель – уменьшить доходы и объемы поступлений в российский бюджет, которые затем конвертируются в покупку или производство оружия. В то же время глобальная цель делится на три цели.

Прежде всего постепенно уничтожать объекты нефтегазовой отрасли и ограничивать их функционирование. Соответственно, НПЗ не работает как на внутренний спрос, а в тех, работающих на внешний возникают проблемы с контрагентами, ведь для них начинают расти риски, в частности по страхованию грузов.

Это должно было бы привести к тому, что россияне будут терять поставщиков и клиентов и российские производители будут вынуждены искать новых партнеров,

– отметил Мусиенко.

Такая ситуация увеличивает финансовую нагрузку на российских производителей, потому что им нужно вкладывать значительные средства в ремонт и восстанавливать доверие внешних партнеров. Из-за этого должно возникать внутреннее давление на российскую власть в Кремле, которая ответственна за то, что происходит.

Владимир Путин обещал так называемое "сво" за три дня, а теперь прилетает по территории России. Они теряют дорогостоящее оборудование и не могут вовремя выполнить договорные обязательства. Это оказывает давление внутри на так называемые кремлевские элиты,

– сказал военный эксперт.

По его словам, это давление уже привело к тому, что Владимир Путин фактически признал проблему, когда на пресс-конференции сказал, что нужно отодвигать так называемую линию и создавать демилитаризованную зону. Очевидно на российского президента давят изнутри так называемые элиты.

"Надо понимать, что истощить Россию невозможно мгновенно и очень быстро. На это нужно время и увеличение наших возможностей. Мы вышли на прекрасную траекторию движения вверх. Сейчас практически ежедневно происходят такие атаки, но все равно нужно наращивать активность. Как только будут расти способности, то будет увеличиваться география и количество объектов", – добавил военный эксперт.

Атаки на НПЗ в России