ГУР атаковало 3 российских завода: как далеко они от Украины – показываем на карте

Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях России.

Информацию о причастности к взрывам в указанных областях подтвердил источник 24 Канала. Рассказываем, где расположены объекты, которые подверглись атаке.

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Военные цели были поражены с использованием БПЛА украинского производства.

В частности, атаки подверглись Новолипецкий металлургический комбинат, Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и "Калуганефтепродукт".

Новолипецкий металлургический комбинат

Новолипецкий металлургический комбинат в российском Липецке – одно из крупнейших предприятий черной металлургии России, которое контролирует Группа НЛМК Владимира Лисина.

Расположен завод в Липецке, что примерно в 508 километрах от Москвы и в сотнях километров от Украины. Например, до пограничного украинского Волчанска Харьковской области от завода ориентировочно 400 километров.

Новолипецкий металлургический комбинат на карте

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод

Волгоградский НПЗ – крупнейший в Южном федеральном округе России. За год он может изготавливать до 14,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Волгоградский НПЗ принадлежит ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Сегодня ночью на Волгоградском НПЗ возник пожар. А перед тем, как свидетельствуют телеграм-каналы, неподалеку был слышен звук беспилотников. Затем прозвучало несколько взрывов.

При этом губернатор области Андрей Бочав заявил, что беспилотники "упали", поэтому загорелся пожар, который быстро ликвидировали.

Расстояние от Волгоградского НПЗ до Украины составляет около 400 километров.

Волгоградский НПЗ на карте:

"Калуганефтепродукт"

И если, местные власти Волгоградской и Липецкой областей России подтвердили атаки, то с "Калуганафтопродукт" инцидент замалчивают.

Российская сторона пыталась скрывать факт атаки по этому НПЗ. Но сейчас уже точно известно, что ночью сегодня под удар также попала нефтебаза "Калуганефтепродукт" в Людиново Калужской области.

Отметим, что Калужская область расположена примерно в 350 километрах от украинской границы.

НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот объект уже подвергался атаке 15 марта 2024 года.

Где расположен "Калуганефтепродукт" на карте:

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