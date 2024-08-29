Доступные вражеские цели: действительно ли Силам обороны нужны ракеты

Силы обороны все чаще успешно применяют беспилотники для атак по территории России. Противник начал перемещать свою авиацию, чтобы обезопасить ее.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что россияне вынуждены реагировать на вызовы, с которыми столкнулись. Они пытаются уменьшить или минимизировать свои потери и риски.

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Применение украинских беспилотников

Иван Тимочко отметил, что дальнобойные дроны наносят поражение противнику по тыловым нефтеперерабатывающим станциям и стратегическим базам хранения топлива в глубине России.

Это удары по наиболее насыщенному "кольцу" НПЗ. Россияне не могут с легкостью перевозить такие нефтеперерабатывающие станции. Эти стратегические объекты полностью наполнены топливом,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он подчеркнул, если Силы обороны наносят удар по такому объекту, где вспыхивает несколько резервуаров с топливом, то соседние резервуары также становятся непригодными для использования.

Это огромные потери для россиян, ведь основные детали для восстановления такой инфраструктуры являются экспортными. Из-за санкций против России, их покупка почти невозможна.

Смогут ли дроны заменить ракеты

По мнению Тимочко, беспилотники пока не могут заменить ракеты, ведь полезная нагрузка в этих средствах совершенно разная. Речь идет о скорости, мощность и дальность поражения.

Украина сейчас применяет ракету-дрон "Паляница". Есть предположение, что ее дальность 500 километров. Это много, ведь в таком радиусе доступны вражеские цели оперативного или стратегического уровня, но для нас важнее расстояние, которая будет достигать 1,5 – 2 тысячи километров,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он добавил, что такое расстояние могут преодолевать дроны, однако для их эффективности требуется большое количество различных сил и средств.