Сотни дронов в небе: Игнат рассказал о новой коварной тактике атак России

Российские войска пытаются менять тактику применения ударных беспилотников и модернизируют их. В то же время украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокие результаты перехвата.

Во время последней массированной атаки удалось уничтожить большинство вражеских дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Мы–Украина".

Как Россия меняет тактику атак беспилотниками?

Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные беспилотники и менять подходы к атакам по Украине. Однако украинская система противовоздушной обороны эффективно противодействует этим угрозам и демонстрирует стабильно высокие результаты.

По словам Игната, во время последней массированной атаки российские войска применили 289 беспилотников, большинство из которых – ударные дроны типа "Шахед".

По состоянию на 9:00 было уничтожено 267 беспилотников. Но атака еще продолжалась. Украинская ПВО традиционно демонстрирует высокие показатели,

– отметил Игнат.

Он подчеркнул, что Россия пытается адаптировать свою тактику, в частности меняет маршруты полета дронов, высоту и время запусков. Также враг работает над техническим усовершенствованием беспилотников, чтобы усложнить их перехват.

Украинские силы обороны активно используют не только средства огневого поражения, но и современные системы радиоэлектронной борьбы. Именно они позволяют подавлять или дезориентировать вражеские беспилотники еще в воздухе. Поэтому значительную часть воздушных целей удается уничтожать или нейтрализовать еще до достижения ими целей.

Что известно о последствиях последних атак врага?