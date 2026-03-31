Сотни дронов в небе: Игнат рассказал о новой коварной тактике атак России
- Российские войска модернизируют ударные беспилотники и меняют тактику атак, но украинская ПВО эффективно перехватывает большинство дронов.
- Во время последней атаки из 289 запущенных беспилотников 267 были уничтожены, благодаря использованию огневых средств и систем радиоэлектронной борьбы.
Российские войска пытаются менять тактику применения ударных беспилотников и модернизируют их. В то же время украинская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокие результаты перехвата.
Во время последней массированной атаки удалось уничтожить большинство вражеских дронов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Мы–Украина".
Как Россия меняет тактику атак беспилотниками?
Российская армия продолжает совершенствовать свои ударные беспилотники и менять подходы к атакам по Украине. Однако украинская система противовоздушной обороны эффективно противодействует этим угрозам и демонстрирует стабильно высокие результаты.
По словам Игната, во время последней массированной атаки российские войска применили 289 беспилотников, большинство из которых – ударные дроны типа "Шахед".
По состоянию на 9:00 было уничтожено 267 беспилотников. Но атака еще продолжалась. Украинская ПВО традиционно демонстрирует высокие показатели,
– отметил Игнат.
Он подчеркнул, что Россия пытается адаптировать свою тактику, в частности меняет маршруты полета дронов, высоту и время запусков. Также враг работает над техническим усовершенствованием беспилотников, чтобы усложнить их перехват.
Украинские силы обороны активно используют не только средства огневого поражения, но и современные системы радиоэлектронной борьбы. Именно они позволяют подавлять или дезориентировать вражеские беспилотники еще в воздухе. Поэтому значительную часть воздушных целей удается уничтожать или нейтрализовать еще до достижения ими целей.
Что известно о последствиях последних атак врага?
У Кривом Роге 31 марта прогремела серия взрывов. Это произошло из-за атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры. В результате атаки возник пожар, а часть инфраструктуры получила повреждения. Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.
По Харькову снова ударил боевой дрон российских войск. Попадание произошло 29 марта в Холодногорском районе. По предварительной информации, вспыхнул пожар неподалеку от частного дома. В результате удара два человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
В Полтаве 29 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В области фиксировали движение вражеских дронов и ракетную опасность. Информация о последствиях пока уточняется.