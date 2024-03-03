Готовы уничтожать ради своей цели, – Тимочко о российских атаках дронами по Украине

Россияне практически ежедневно запускают дроны-камикадзе "Шахед". Одна из их целей – терроризировать гражданское население Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что Россия до сих пор имеет стратегический замысел, чтобы захватить по крайней мере левобережье Украины. Для этого они регулярно пытаются атаковать на фронте.

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К этой цели относится и террор в отношении гражданского населения. Они хотят сделать украинцам худшие условия для жизни.

Они готовы уничтожать ради этой цели. Там пробуют терроризировать мирное население и уничтожать объекты критической инфраструктуры; объекты обеспечения, чтобы посеять панику. Они хотят сделать максимально дискомфортные условия для проживания гражданского населения. И пытаются демонстрировать, что готовы уничтожать ради своей цели,

– сказал Тимочко.

Что делать с постоянными атаками

Как подчеркнул Тимочко, россияне демонстративно бьют по гражданскому населению, чтобы посеять панику и среди гражданских, и среди военных. Так они хотят, чтобы украинцы думали, что борьба не имеет смысла.

Максимальный замысел для оккупантов – делать сплошной огневой вал поражений в городах. Им не удается это организовать из-за эффективной работы украинской ПВО.

Если союзники будут помогать, то даже то количество вражеских попаданий, которые сейчас есть, удастся свести к минимальному результату. Если такие удары станут вообще неэффективными, то Россия может и откажется от одного из пунктов террора украинского населения. Также чем больше и быстрее война перейдет на территорию России, то это тоже может уменьшить количество ударов по нашему мирному населению,

– отметил Тимочко.

Атаки по Украине: коротко